Los animales también heredan “bienes no genéticos” que privilegian a algunos: estudio

Ciudad de México, 17 de diciembre (RT).- Un estudio en materia de ecología conductista ha detectado “fenómenos sorprendentemente paralelos” entre la distribución de la riqueza y los privilegios en el mundo animal y los que observamos en la sociedad humana. La investigación concluye que los animales, al igual que nosotros, también heredan “bienes no genéticos” y externos a cada individuo particular, como nidos, territorios y herramientas, lo cual influye en la desigualdad, las aptitudes y la supervivencia de las nuevas generaciones.

The nature of privilege: intergenerational wealth in animal societies “Wealth inequality is widespread in human societies. Parallel phenomena exist in animal societies. Integration of approaches may establish a framework for studying inequality in animals” https://t.co/urMArAEgcG

