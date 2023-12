Ahora 4 personas son asesinadas en Salamanca; ya suman 16 muertos en Guanajuato

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias de la balacera en Salamanca.

Ciudad de México, 17 de diciembre (AP) — Cuatro personas murieron este domingo en un tiroteo registrado en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, el mismo estado del centro del país, en el que horas antes 12 personas fueron asesinadas.

Respecto a la balacera en Salamanca, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias de dicho ataque.

Sin embargo, comunicó que ya habían sido asingadas células de trabajo multidisciplinarias con especialidad en homicidios para trabajar de manera inmediata y permanente hasta que logre el esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables.

Por la madrugada, un grupo de hombres armados mataron a una docena de personas en una fiesta navideña en la ciudad de Salvatierra, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Según medios locales, las víctimas en Salvatierra fueron baleadas mientras salían de un salón de eventos luego de una posada, un tradicional festejo navideño.

Guanajuato ha sido escenario de violentas disputas territoriales entre el cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales que cuentan con apoyo del cártel de Sinaloa.

Desde hace tiempo el estado padece el mayor número de asesinatos en México.