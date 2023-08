Guanajuato apenas si registra los feminicidios, pero lidera en asesinatos de mujeres

A pesar de que los datos del SESNSP señalan un aumento de homicidios dolosos en contra de las mujeres, el número de feminicidios registrados en el mismo sistema no han presentado incrementos considerables, incluso se pueden observar disminuciones a lo largo de estos tres años. Lo que para algunos activistas y expertos es resultado de una mala clasificación de los hechos, pero para otros es sólo resultado del contexto de violencia por el que atraviesa el estado.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Guanajuato es uno de los estados en donde se cometen más homicidios dolosos contra las mujeres. Estos crímenes de 2020 a la fecha sumaron mil 374 víctimas, de acuerdo con cifras registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en comparación con los feminicidios, que en el mismo periodo, alcanzaron los 82 casos. Lo que para algunos activistas responde a la inseguridad en el estado, para otros es porque los asesinatos no se consignan debidamente.

Por ejemplo, en 2020, hubo 413 homicidios dolosos contra mujeres en Guanajuato, mientras que en el 2021 se registraron 344, cifra con la que el estado se posicionó en primer lugar en dicho delito, según datos consignados por el SESNSP en su informe sobre violencia contra las mujeres titulado “Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1”. Pero lejos de presentar una disminución en estos crímenes, en 2022 ascendieron nuevamente a 413 con lo que, otra vez, ocupó el primer lugar. Además, de enero a junio de este 2023, en Guanajuato los casos ya suman 204 .

“En Guanajuato en particular, tenemos más de cinco años con esta situación, donde cada año hay más asesinatos de mujeres”, comentó en entrevista para SinEmbargo Verónica Cruz, feminista, defensora de los derechos de las mujeres, así como fundadora y coordinadora del área de incidencia del colectivo Las Libres.

“El problema vino, como decía, hace cinco, seis años, tres años en particular, tenemos siendo el primer estado con mayor índice de asesinatos de mujeres. Los datos ahí están, las cifras son brutales, son contundentes, son muchísimas”, agregó la fundadora de Las Libres al respecto.

Para María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las altas cifras en homicidios dolosos contra mujeres que contrastan con los bajos registros de feminicidios responde a que estos delitos no se consignan de manera correcta. “No se está acreditando el delito de feminicidio”, aseguró en entrevista con SinEmbargo.

“Guanajuato es el primer estado con altos índices de homicidios dolosos de mujeres, en lo que va del año, de enero a junio, 204 y por lo regular cierra el año. Este estado estaba cerrando, arriba de 400 asesinatos de mujeres, y muy pocos feminicidios, fíjate, de 204 asesinatos de mujeres, sólo están registrados siete feminicidios. No se está acreditando el delito, no quiere decir que no esté el delito sino cómo lo están investigando”, explicó.

Y es que a pesar de que los datos del SESNSP señalan un aumento de homicidios dolosos en contra de las mujeres, el número de feminicidios registrados en el mismo sistema no han presentado incrementos considerables, incluso se pueden observar disminuciones a lo largo de estos tres años. Tan sólo, de enero a junio de este 2023, los crímenes contra mujeres en Guanajuato que se asentaron como feminicidios sumaron solamente siete víctimas.

Además, en años anteriores estos delitos también presentaron disminuciones considerables, en comparación con las víctimas que se registraron como homicidios dolosos contra mujeres en Guanajuato. En 2020, se consignaron 20 feminicidios en dicha entidad; mientras que en el 2022, las víctimas por este delito sumaron 21.

Otros delitos que han ido al alza, al menos, desde 2020 hasta mediados de este 2023, son el abuso sexual y la violación. En 2020, se registraron 527 víctimas por violación; en 2021, esta cifra ascendió a 818; y en 2022, los casos sumaron 863. Además, de enero a junio de este 2023, las víctimas por este delito ya llegaban a 439.

Respecto a los abusos sexuales, en 2020, los casos sumaron mil 141; en 2021, se registraron mil 274 víctimas por abuso sexual; en 2022, ascendieron a mil 450 víctimas por este delito; mientras que en los primeros seis meses de este 2023, de enero a julio, ya se contabilizaban 792 casos de abuso sexual.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Saúl Arellano Almanza, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se refirió al posible ocultamiento de datos en un delito en otro, como ejemplo mencionó los homicidios culposos, que de enero a junio de este 2023, ya suman mil 198.

“Guanajuato acumula una gran cantidad de delitos de alto impacto que se cifran fundamentalmente en homicidios dolosos. Diego Sinhue, el Gobernador, lleva en el cargo si tomamos el día de la fecha de posesión al 30 de junio de este año, mil 700 días gobernando al estado y en esos mil 700 días se han acumulado 19 mil 702 homicidios intencionales, esto nos da un promedio de 11.4 homicidios por día, no hay ningún estado de la República que haya tenido este promedio durante tanto tiempo en la historia reciente del país”, dijo.

“Guanajuato vive una tremenda ola de violencia que se expresa en otras cuestiones […] no solamente el homicidio doloso sino también el homicidio culposo […] En este año, solamente de enero a junio, en el país han ocurrido nueve mil 808 homicidios culposos, en Guanajuato se concentran mil 198, es decir, el 11.2 por ciento del total del país, es una proporción totalmente alejada de cualquier explicación lógica”, dijo.

“Guanajuato tiene el 4 por ciento de la población y si estamos hablando de homicidios culposos, estaríamos hablando de accidentes, de este tipo de fenómenos, de tal forma que hay quienes pensamos que en esta cifra están ocultando también homicidios violentos porque no se explicaría, por el número de accidentes que hay, la cantidad tan grande, mil 198 homicidios culposos en lo que va del año, 11.2 por ciento del total de este tipo de casos”, añadió el experto de la UNAM.

“Si nos vamos a otros indicadores, el de lesiones dolosas por ejemplo, en el país se han cometido en el primer semestre de 2023, 130 mil 163 casos de lesiones dolosas, en Guanajuato se concentran nueve mil 282 que equivalen el 7.1 por ciento, pero cuando uno desagrega y revisas las lesiones dolosas, es decir, la lesión intencional contra otra persona con arma de fuego, Guanajuato concentra el 12.3 por ciento del total”, explicó.

Además, sostuvo que el caso de Milagros, una mujer que fue asesinada a plena luz del día, es una realidad en todo el estado de Guanajuato. “No es tema aislado lo que ocurrió, tristemente y además indignantemente, con Milagros, sino que es la realidad que estamos viendo en ciudades como León, Irapuato, Salamanca, Celaya, y las ciudades medias que constituyen al estado […] y que vemos que no es una cuestión de simplemente un loco que salió a la calle sino que realmente es la situación cotidiana infernal”, dijo.

La mañana del pasado jueves 10 de agosto, el mismo día de su cumpleaños, Milagros Monserrat se encontraba transitando por la calle Lago de Zumpango cuando un hombre la atacó con un arma blanca, las heridas del mismo provocaron la muerte de la mujer, mientras Miguel, quien fue identificado como el agresor se dio a la fuga, aunque fue capturado al día siguiente, el viernes 11 de agosto, en la zona de Noria Alta, en la capital de Guanajuato.

Después de un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la @FGEGUANAJUATO, hemos logrado capturar en Noria Alta a Miguel, asesino de Milagros, perpetrado ayer en León. ¡Esta Policía sí funciona! pic.twitter.com/hgSBuwn3aV — Alejandro Navarro (@ANavarroMX) August 12, 2023

“Estamos viendo esta situación del asesinato de mujeres en el espacio público que se suma a lo que ya venía pasando en Guanajuato, el asesinato de hombres, de niños, de todo tipo de personas en el espacio público, en todo este ambiente de criminalidad, crimen organizado, violencia inseguridad generalizada”, opinó sobre esta caso la fundadora del colectivo Las Libres.

“El caso de Milagros tiene dos extremos, más, espero que no sea ahora el fenómeno al que asistiremos en los próximos años, uno es ver un asesinato en vivo, toda la gente asistimos a ver, por el otro lado está este espectáculo de la violencia que puede ser muy perjudicial porque entonces sólo se va animando a la gente a esta sed de venganza, y no exigiendo a las autoridades, lo que tienen qué hacer, es decir, todos esos asesinatos se pueden prevenir”, agregó.

“Hace cinco, seis años, tres años en particular, tenemos siendo el primer estado con mayor índice de asesinatos de mujeres, los datos ahí están, las cifras son brutales, son contundentes, son muchísimas, que no sea feminicidio no significa que estén ocultando las cifras sino que los asesinatos no tienen las características para ser tipificados como feminicidios y lo que es brutal es que las cifras ahí están, son muchísimas mujeres cada año asesinadas”, enfatizó Verónica Cruz

La Coordinadora del OCNF apuntó a su vez en que los homicidios dolosos contra mujeres no se están consignado como feminicidio, lo que ha provocado una alza en el primer delito y una reducción en el segundo. “La autoridad al no acreditar el delito dice que no hay feminicidios, y lo demás es el crimen, es la violencia del crimen organizado, buscando implicar a las mujeres, es un problema más grave, porque al final la autoridad se excusa con eso”, dijo

“Los feminicidios no se pueden reducir sólo a un tema doméstico, sin embargo, aquí lo que la autoridad deja ver es que no está acreditando el delito de feminicidio”, añadió Estrada, quien destacó que “es muy importante saber quién mata a las mujeres y sí tener más elementos para saber qué tiene que hacer el estado para protegerlas, de lo contrario está dejando a las mujeres en un estado de indefensión”.

Cruz insistió en que se trata de un tema de inseguridad, como consecuencia de políticas públicas y acciones preventivas con la que se garantice el derecho de todas las personas a transitar de manera segura por las calles. “La inseguridad, es clarísimo, es un caso, por lo que sabemos y lo que vimos, porque no tiene otro ingrediente, digamos, de relación personal, familiar, íntima, de otra índole”, reiteró.

“Una persona que va caminando en la calle, otra persona que la agrede y la asesina como todo mundo vimos, está clarísimo, es la inseguridad, la falta de seguridad pública, la falta de políticas públicas que nos garanticen a todas las personas pero en concreto a las mujeres, la seguridad pública para poder transitar en las calles de manera segura”, sostuvo la fundadora del colectivo Las Libres.

Por su parte, para Estrada la problemática es resultado de la impunidad. “Lo que es real es que se sienten con ese derecho y ese poder por la misma impunidad, y la manera en cómo se hacen las investigaciones, que al final se hacen mal y los feminicidas están libres”, subrayó la coordinadora del OCNF.

“Es la impunidad, el que la gente hoy pueda decir ‘bueno, lo puedo hacer y al fin como se hacen mal las investigaciones, al final las cámaras no funcionan’ (…) y eso sí genera un ambiente permisivo a los feminicidas de cometer ese delito, de sentirse con ese derecho, de poder asesinar”, agregó.

Respecto a la Alerta de Género que se ha solicitado en el estado, ambas coincidieron que pese a la exigencia para su implementación, no se ha tenido una respuesta favorable. “Es la tercera vez, Las Libres también la primera y la segunda vez fuimos quienes solicitamos la Alerta de Género”, comentó Cruz, quien aseguró que aunque a raíz de estas peticiones se lograron otras acciones en favor de las mujeres en Guanajuato tampoco ha servido de mucho en las entidades donde sí está decretada.

“Si se decreta o no se decreta ahí está el país, o sea, es un mecanismo que nosotras hemos utilizado, que lo echamos a andar, que lo aceitamos, que creímos en él, en algún momento. Hoy no le tenemos ninguna esperanza, ahí está el país, en Alerta de Género, la mayoría del país está en Alerta de Género y en ningún estado se ha resuelto el problema”, destacó.

Mientras que para Estrada, el mecanismo debió de implementarse desde hace más de una década, cuando ya se empezaban a evidenciar los feminicidios en dicha entidad, “yo creo que en Guanajuato tendría que haberse decretado ya la alerta por el contexto grave de la violencia feminicida que se encontró”, dijo la coordinadora del Observatorio, quien recordó que “ya se veía un estado grave de violencia, desde el 2012”.

“Las compañeras ya veían la saña y la manera brutal como eran asesinadas las mujeres. Es hasta el 2014, que ya se hace una investigación, se dan recomendaciones, y se dan seis meses a los estados, tras este tiempo se determinó que ya habían cumplido las medidas y que no había impunidad en el estado, y se dejó pasar y se ha dejado pasar y el incremento de los asesinatos es bárbaro, es el estado con el mayor asesinato de mujeres”, destacó María de la Luz Estrada.

