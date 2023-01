Jerome Powell, presidente de la Fed, da positivo a la COVID; tiene “síntomas leves”

Por Christopher Rugaber

WASHINGTON, 18 de enero (AP).— El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio positivo a la COVID-19 el miércoles y padece “síntomas leves”, informó el banco central estadounidense.

Powell está “al día” con la vacuna y los refuerzos, dijo la Fed, y trabaja desde su casa.

