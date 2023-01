La UNAM despide a asesora de tesis de Ministra “por faltas de probidad y honradez”

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, fue despedida por “haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales”, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.

Lo anterior se determinó luego de que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el Procedimiento de Investigación Administrativa, los cuales confirmaron que “la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios, y considerando la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro”.

Este día diversos medios también informaron que la profesora Martha Rodríguez Ortiz reconoció ante autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México que compartió el proyecto de tesis de la ahora Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a otros estudiantes de la UNAM, incluido Édgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se tituló un año antes con el mismo trabajo en la Facultad de Derecho.

El pasado 16 de enero, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que no renunciaría a su cargo ni pediría licencia en la Suprema Corte.

En entrevista exclusiva con Milenio, la Ministra dijo que no tiene de qué avergonzarse y que continuará haciendo su trabajo como desde hace más de 35 años.

“Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente”, mencionó en entrevista con el reportero Amílcar Salazar Méndez.

“Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México”, afirmó a Milenio la Ministra.

El periodista Amílcar Salazar Méndez le hizo la pregunta expresa de que si tenía pensado pedir licencia para separarse de su cargo como Ministras en la Suprema Corte, sin embargo, Esquivel Mossa insistió en que “de ninguna manera” lo hará.

De igual forma, dijo a Milenio que no comparte la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, que habría valorado que su tesis no es la original.

La ministra Yasmín Esquivel @YasminEsquivel_ , afirmó que no renunciará a su cargo a la SCNJ, dice que tiene “una carrera impecable” y no tiene “nada de qué avergonzarse”. pic.twitter.com/Er9sbTiSlT

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen. Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”, recalcó la Ministra para el medio de comunicación.