El pleito Abbott-Biden, ha matado migrantes, se puede explicar en apenas 20 hectáreas

Por Valerie González y Paul J. Weber

McALLEN, Texas, EU (AP).— La negativa de Texas a permitir la entrada de agentes de la Patrulla Fronteriza a un parque en la frontera con México es un nuevo hito en la brecha cada vez más profunda entre ese estado y el Gobierno del Presidente Joe Biden con respecto a la migración.

Durante casi una semana hasta el miércoles, Texas ha negado el acceso a los agentes fronterizos al Parque Shelby en Eagle Pass, el cual se ha convertido en uno de los puntos con mayor cruce de migrantes no autorizados a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Las tensiones se intensificaron el fin de semana, después de que autoridades mexicanas recuperaran los cuerpos de tres migrantes en el Río Bravo (o Grande) frente a Eagle Pass. El Gobierno federal estadounidense y funcionarios de Texas han dado distintas versiones y cronologías de la respuesta. El Departamento de Justicia reconoció el lunes en una demanda que los migrantes murieron antes de que los agentes de la Patrulla Fronteriza trataran de ingresar al Parque Shelby.

El Gobernador republicano Greg Abbott ha dicho que Texas no permitirá la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza “en esa propiedad nunca más”. La medida ha agravado una amplia disputa con Biden respecto a los cruces no autorizados y los intentos de su Gobierno por detener la implementación de agresivas medidas fronterizas por parte de Texas, entre ellas barreras flotantes en el Río Bravo y una nueva ley que permitiría que la policía arreste a los migrantes bajo cargos de ingresar irregularmente al país.

Estas son algunas de las cosas que hay que saber sobre el parque y la disputa:

¿POR QUÉ EL PARQUE ES IMPORTANTE?

Las casi 20 hectáreas (50 acres) de ese parque en Eagle Pass se extienden hasta la ribera del Río Bravo. La ciudad fronteriza de Texas se encuentra en una franja de 185 kilómetros (115 millas) de América del Norte donde podrá verse un eclipse total de sol en abril, y ha planeado un festival en el parque para que la gente disfrute del suceso.

La semana pasada, funcionarios de Texas tomaron el control del parque como parte de las medidas fronterizas cada vez más amplias de Abbott, conocidas como Operación Estrella Solitaria. El Alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, dijo que la acción tomó a la ciudad por sorpresa y cuestionó el momento de su aplicación, ya que los cruces se han reducido en las últimas semanas.

Poco después de que se cerrara el acceso, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le ordenara a Texas que permitiera de nuevo el ingreso de los agentes de la Patrulla Fronteriza al Parque Shelby. El Gobierno estadounidense ha dicho que los agentes de ese organismo usaban el parque para vigilar el río y partir en bote a través de él.

Hasta el miércoles la Corte no se había pronunciado en respuesta a la solicitud.

Durante una escala de campaña la semana pasada, Abbott defendió el que Texas restrinja el acceso al parque, expresando su frustración por el hecho de que los migrantes entren sin autorización a través de Eagle Pass y que los agentes federales los suban a autobuses para su traslado.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL RÍO BRAVO?

La disputa por el acceso al Parque Shelby se agudizó el sábado, cuando el representante Henry Cuellar —un demócrata cuyo distrito incluye la frontera de Texas— acusó al estado de evitar que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieran su trabajo cuando tres migrantes, entre ellos dos niños, se ahogaron cerca de Eagle Pass.

El Departamento Militar de Texas ha dicho que las afirmaciones de que el estado había impedido que los agentes de la Patrulla Fronteriza salvaran a las víctimas son “totalmente inexactas”. Indicó que los agentes fronterizos habían dicho que las autoridades mexicanas ya habían recuperado dos de los cuerpos cuando ellos pidieron ingresar al Parque Shelby. El Departamento indicó que la Patrulla Fronteriza pidió acceso específicamente para perseguir a otros dos migrantes que se cree habían estado con las víctimas.

