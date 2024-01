Texas endurece. Enfrenta a la administración Biden, y provoca la muerte de migrantes

Por Jamie Stengle y Valerie González

BROWNSVILLE, Texas, EU (AP).— Después de que Texas impidió el acceso a un parque ubicado en la frontera con México y comenzó a rechazar a agentes de la Patrulla Fronteriza, el Gobernador Greg Abbott explicó sus motivos durante un acto de campaña cerca de Houston.

“Dijimos: ‘Ya estamos hartos. Ya no vamos a permitir que pase esto”, declaró Abbott.

Horas más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional informó que tres migrantes, incluidos dos niños, se ahogaron cerca del parque después de que agentes de Texas “prohibieron físicamente” el ingreso de agentes de la Patrulla Fronteriza. Las autoridades mexicanas retiraron los cuerpos del agua en el otro extremo del Río Bravo (o Grande).

Los decesos ocurridos el fin de semana agudizaron las tensiones entre Texas y el Gobierno del Presidente Joe Biden. También desataron una nueva ronda de críticas por parte de los demócratas respecto a las enérgicas acciones de Abbott para frenar los cruces irregulares, con acusaciones de que las medidas ponen a los migrantes en riesgo. Las autoridades federales señalaron que los ahogamientos subrayan la necesidad de que los agentes de la Patrulla Fronteriza tengan acceso a la zona que rodea al Parque Shelby, cerrado por Texas esta semana.

El domingo por la noche, el Departamento Militar de Texas dio a conocer una declaración en la que cuestiona las versiones del Gobierno federal, diciendo que es “totalmente inexacto” que personal del estado le haya impedido a la Patrulla Fronteriza salvar a migrantes que se ahogaban.

El Gobierno de Biden se apegó a su versión inicial el domingo, diciendo en una carta al Procurador General de Texas, Ken Paxton, que el estado les negó el acceso a los agentes fronterizos antes de que ellos supieran que los migrantes habían muerto. En una contradicción directa de la versión que dio Texas sobre lo sucedido, Seguridad Nacional indicó que en ese momento los agentes sólo sabían que los migrantes estaban intentando cruzar el río.

Meyer amenazó con actuar jurídicamente si Texas no vuelve a permitir el acceso a más tardar al concluir el miércoles.

El parque se ubica en un importante corredor para migrantes que entran irregularmente desde México y forma parte central de un enérgico plan de Abbott para detenerlos, conocido como Operación Estrella Solitaria. Periódicamente algunos migrantes mueren al ser arrastrados por las corrientes del Río Bravo.

Henry Cuellar, un representante federal demócrata por un distrito fronterizo de Texas, reconoció el domingo que las autoridades estatales investigaron la solicitud de auxilio y buscaron a los migrantes.

See below my statement on the recent death of three migrants – a female adult and two children – near Shelby Park in Eagle Pass ⬇️ pic.twitter.com/0Fz878fnDg

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) January 13, 2024