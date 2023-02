VIDEO: “Como héroe te nos fuiste”, le dedican corrido a Proteo, el perrito rescatista

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Desde que se enteró de la muerte de Proteo, el perrito rescatista que perdió la vida durante sus labores por los sismos ocurridos en Turquía, Jesús Soto Baltazar transformó todo el sentimiento que la noticia le causó en un corrido norteño en su honor.

Originario del municipio de Villagrán, Tamaulipas, el autor del corrido, quien hoy radica en Ciudad Victoria, dijo que aunque su trabaja está en el área de mantenimiento del Estadio “Eugenio Alvizo Porras”, desde hace 19 años supo que tenía talento para componer corridos y se convirtió en un pasatiempo.

Para Jesús, la idea de hacer un corrido en honor a Proteo no es con fines de lucro, sino una forma de expresar sus emociones, pues declaró a El Universal haberse sentido muy triste cuando vio la noticia y desde ese momento, entre lágrimas, comenzó a escribir la letra.

El compositor buscaba manifestar lo que miles o millones de personas más sintieron tras el deceso de Proteo durante su viaje de apoyo a Turquía y ya con la letra lista, mandó a ponerle música y una voz profesional.

Jesús, a quien muchos llaman “El Cóndor”, vio en su talento como compositor una oportunidad para que las personas lo contraten para escribirles temas en situaciones especiales, un don que descubrió con ayuda del compositor mexicano Jesús Beltrán y otros maestros que compartieron su conocimiento. un empleado de mantenimiento a quien le gusta contar histor

PROTEO Y EQUIPOS DE RESCATE SON HOMENAJEADOS EN TURQUÍA

El perrito rescatista también fue homenajeado el jueves junto con otros equipos de ayuda humanitaria durante un partido de la Europa League.

Trabzonspor fans thank the emergency services with a tifo before their European clash vs. Basel, after the tragic recent earthquake in Türkiye. pic.twitter.com/7pSepEr8sE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2023