Helldivers 2, una de las mejores experiencias multijugador de los últimos años

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Dentro de un 2024 que parece será un año bastante tranquilo en cuanto a juegos exclusivos del PlayStation 5, llega uno del cual se tenía muchas expectativas aunque no generó tanto ruido con publicidad, sin embargo, esta es una pequeña luz en el camino que lleva el nombre de HELLDIVERS 2.

HELLDIVERS 2 es la secuela de uno de los juegos más populares que conocimos en 2015, el cual nos presentaba un juego de disparos con vista de tablero desde arriba, un poco al estilo de juegos como Diablo IV y Hades, Starcraft, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión ha regresado de manera renovada y una de sus principales características es que se ha deshecho de la vista de tablero para introducir la vista en tercera persona, lo cual, al ser un juego de disparos que apela a la acción y las tácticas de equipo, ha sido un gran acierto.

Dicho esto, la premisa del juego es de lo más sencilla posible, puedes amarla o la puedes odiar, en lo personal considero que esto se puede deber a si lo juegas solo o lo juegas acompañado; al ser una experiencia creada enfocada en su totalidad en ser jugado cooperativo, la realidad es que al jugarlo solo puede ser simplemente demasiado desafiante y hasta cierto punto tedioso, pero al jugarlo con amigos o de manera cooperativa en el modo en línea, la experiencia cambia por completo y te hace mejorar conforme avanzas en el juego, tal vez las primeras horas y misiones después del tutoría resultan algo complejas, sobre todo en entender la verdadera dinámica del juego y memorizar comandos, que, al menos en la versión de consolas son complicados de manera innecesaria, pero no va más a allá de que se vuelva una costumbre con el paso del tiempo.

A nivel historia, esta tiene lugar 100 años después del juego original, la paz en el universo ha desaparecido nuevamente y han regresado dos facciones enemigas, los Automatons y los Terminids, a quienes tendremos que enfrentar y derrotar a lo largo de varias misiones para poder cumplir con nuestro objetivo. Dicho esto, sinceramente la historia es lo de menos y a pesar de tenerla, es simplemente una pequeña porción de lo que representa realmente el juego, después del tutorial, de conocer un poco de nuestro escuadrón y nosotros mismos, nos adentramos en el universo y las capacidades de nuestra nave principal para acceder a las misiones del juego. Sin embargo, tal vez lo más importante de esta historia es que se desarrolla de manera en línea y cada misión es un paso más para adentrarnos en universo que se sigue desarrollando mientras no estamos conectados.

La jugabilidad es su punto más fuerte y es que lo que se ha creado aquí es simplemente una de las mejores experiencias cooperativas de los últimos años, recordándonos a grandes juegos como The División, Destiny 2 y Gears of War, entre otros, simplemente el estar luchando de manera constante contra enemigos, los insectos gigantes en este caso, el pedir ayuda a tu escuadrón y estar en constante movimiento mientas disparas, nos da momentos y horas llenas de acción que parecen no tener fin. Todo esto, sumado a un sistema de juego con un control bastante rápido, en movimientos y las diferentes opciones que tenemos de movilidad sumada a las armas que tenemos disponibles y al equipamiento especial que podemos pedir durante cierto momento del juego nos transportan a una maravillosa experiencia que te atrapará por horas.

Gráficamente el juego lo hace bien, el concepto es bastante atractivo y un poco pesado al más puro estilo de Gears of War, pero sin perder su esencia, lo que se suma a campos de batalla enormes y muy bien detallados, con una variedad de enemigos que podrás ir identificando poco a poco y que te sacaran de tus casillas en más de una ocasión y por supuesto, las animaciones al momento del combate y movimientos son simplemente espectaculares, acompañadas de un sonido digno de cualquier juego de acción.

HELLDIVERS 2 se posicionará como uno de los juegos más divertidos y más vendidos del mes de febrero, pero lo más importante es que puede ser un juego que tenga una larga vida con su contenido y sistema de progresión, que sin duda lo convierte a un gran candidato a juego del año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez