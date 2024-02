BITS | Tekken 8, un paso gigantesco para la franquicia

Tekken 8 rompe con el lanzamiento tradicional y llega por primera vez directamente a consolas y PC, “saltándose” el lanzamiento en arcades. Además, Tekken 8 es simplemente impresionante a nivel gráfico: el diseño de personajes, los escenarios, las animaciones de los ataques, cinemáticas y demás tienen un nivel de detalle impresionante.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Tuvieron que pasar más de 7 años desde su lanzamiento en consolas y poco más de 9 desde su lanzamiento original en arcades para volver a tener una entrega en una de las franquicias más importantes del género de pelea en la historia de los videojuegos, además de llegar a una nueva generación de consolas, Tekken 8 aparece en el momento exacto para entrar a la discusión del mejor juego de peleas tras los recientes lanzamientos de Street Fighter 6 y Mortal Kombat 1.

Tekken 8 rompe con el lanzamiento tradicional que venía haciendo Bandai Namco a lo largo de los años y por primera vez llega directamente a consolas y PC, “saltándose” el lanzamiento en arcades, siendo un punto más a favor de la franquicia, ya que, si bien el lanzamiento en arcades servía para pulir la experiencia, este se convertía en una experiencia muy limitada ya que sólo llegaba a una parte de jugadores en todo el mundo, dando paso a llenar un vacío con lo que la competencia presentaba, sin embargo, podemos asegurar que este lanzamiento ha tratado de lograr el balance más adecuado para toda la experiencia de juego y si es que se requiere algun balance de personajes en el futuro, seguramente llegará a través de una actualización sin problema alguno.

El modo historia del juego que conoceremos como “El Despertar de la Oscuridad” es una culminación de 30 años de existencia que nos presenta una aventura digna de lo que representa el juego, no sólo al nivel narrativo y de la trama que nos cuenta, sino también del formato con el que se presenta, para justificar las peleas que tenemos que hacer de alguna manera, esto lo logra a gran escala. En esta ocasión, básicamente Kazuya, uno de los personajes más emblemáticos de la serie, es poseído por el mal y quiere acabar con la humanidad, no obstante, ofrece perdonar a una nación cuyo peleador sea campeón de un nuevo torneo llamado “King of the Fighters”, dando paso al enfrentamiento del siglo entre los mejores peleadores del universo Tekken, donde tenemos a 32 personajes disponibles.

Por otro lado, tenemos diferentes modos de juego que van desde episodios por personajes, donde podremos tener acceso directo a cada una de las batallas que vemos en la historia, pero de manera individual, la sala de peleas de Tekken para enfrentamientos locales o en línea, una nueva adición como lo es “Misión Arcade”, el cual nos permite crear un avatar para entrar dentro de un pequeño mundo virtual repleto de salas arcade donde podremos enfrentarnos contra diferentes jugadores alrededor del mundo, además de los ya clásicos modos de juego tanto de manera local como en línea y claro, los modos de clasificación para los jugadores más apasionados.

A nivel de jugabilidad, estamos frente a una de las entregas que mejor destacan en este apartado, los movimientos fluidos, ataques, combinaciones, animaciones y demás hacen que su muy peculiar estilo de pelea en 3D con el escenario rotando continuamente, se sienta como la mejor entrega de la serie, aunque la verdadera cereza del pastel está en la adición de un nuevo sistema de juego que conocemos como “Heat”, una nueva mecánica que cambia la manera en que se llevan a cabo los enfrentamientos y es que lo que hace este nuevo sistema es darnos un pequeño potenciador al momento de la batalla, que se inicia con el Heat Burst, que podemos utilizar un vez por batalla, nuestro personaje se vuelve un poco más fuerte y nos permite realizar ataques especiales que vienen del estado Heat. También tendremos que tener cuidado, ya que dependiendo qué tanto lo utilizamos nuestra barra de Heat puede acabarse en un sólo ataque o en varios y no estará disponible nuevamente hasta la siguiente ronda.

Por último, a nivel gráfico el juego es simplemente impresionante y es que, además de llegar a consolas de nueva generación, que ya representa un gran salto tecnológico, lo que ha logrado Bandai Namco con esta entrega es desatacar en cada aspecto que podemos ver: el diseño de personajes, los escenarios, las animaciones de los ataques, cinemáticas y demás tienen un nivel de detalle impresionante.

Tekken 8 es un regreso victorioso de la franquicia que marca el inicio de una nueva era y de, posiblemente muchos meses y años más de soporte y nuevo contenido, incluidos peleadores para esta entrega.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez