BITS | The Last of Us Part II Remastered, de regreso al mejor juego de 2020

El esfuerzo técnico realizado con The Last of Us Part II en PlayStation 4 fue un verdadero logro en su momento, por lo cual, para esta nueva edición se han realizado pequeñas grandes mejoras que aprovechan todo el potencial del PlayStation 5.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Han pasado poco menos de 4 años desde el lanzamiento original de The Last of Us Part II en 2020 para el PlayStation 4 y nuevamente estamos de regreso frente a uno de los mejores juegos de la generación pasada, un juego que mejoró a su antecesor a grandes cuestas y que nos presentó una de las historias más sentimentales y desgarradoras en la historia de los videojuegos. Podrá parecer muy poco tiempo para tener una nueva versión del juego, sin embargo, la realidad es que este relanzamiento oficial en PlayStation 5 sigue el camino que vimos con la primera entrega (que en su momento tras su lanzamiento en PlayStation 3 llegaría con una versión remasterizada para el PlayStation 4).

En esta ocasión, podemos tener acceso a este nueva versión por solo 10 dólares estadounidenses si ya tenemos una copia del juego, por lo cual es una actualización bastante accesible y para quienes no tengan el juego o lo hayan jugado aún, sin duda estarán frente a la versión más completa y con mejor desempeño.

Sin entrar en detalles de un título que ya conocemos, The Last of Us Parte II continua los hechos ocurridos en la primera entrega, cronológicamente, el juego toma lugar 5 años después del primero, Joel y Ellie han crecido y han recorrido un largo camino para encontrar un momento de paz y tranquilidad, también vemos caras conocidas como Tommy, el hermano de Joel y nuevos rostros que indagan más en las relaciones actuales de nuestros personajes. Actualmente, la civilización se sigue asentando y tratando de vivir en paz, divididos en diferentes grupos de personas o pequeñas ciudades con la constante amenaza de los infectados y de bandos enemigos que toman un papel fundamental dentro de la trama de la historia y los hechos que conectan a nuestros personajes con ellos, sin embargo, durante esta segunda entrega, se vuelven a vivir ciertos acontecimientos de la primera parte, así como algunas escenas que sucedieron a lo largo de estos 5 años entre las entregas. Es muy recomendable que antes de jugar esta segunda parte, hayas podido terminar la primera para entender los sucesos que abarcan en su totalidad la trama.

Como contenido adicional, específicamente para el juego, contamos con 3 misiones adicionales que no llegaron al corte final, las cuales no añaden mucho al desarrollo de la historia tal cual lo conocemos, sin embargo, el detalle de poder jugar y añadir más contexto a ciertos acontecimientos hacen de esta pequeña adición algo grato. Por otro lado, tal vez lo más destacable es el modo “No Return” el cual podríamos clasificar como una experiencia PVE que nos pone en el papel de diferentes personajes que conocemos, como Ellie, quien es protagonista y nos hace enfrentarnos en oleadas a diferentes enemigos con diferentes configuraciones de armas que podemos equipar antes de cada partida, un modo desafiante y divertido dentro de lo que cabe, que le da un toque nuevo a la experiencia del juego sin necesidad de estar viviendo y avanzando dentro del historia, algo que se vuelve un gran complemento para pasar el rato.

Para quienes buscan desafiarse a intentar terminar el juego en el menor tiempo posible tenemos un modo de “speedrun” y la adición del modo guitarra, para poder tocar libremente a través del control, recordando que, dentro del juego y con una serie de configuración de botones en el mando los desarrolladores lograron crear una guitarra que se puede tocar a gusto y placer, pues bien, ya no sólo es parte de la historia y ahora es un modo libre para experimentar como modo de juego independiente.

El esfuerzo técnico realizado con The Last of Us Part II en PlayStation 4 fue un verdadero logro en su momento, por lo cual, para esta nueva edición se han realizado pequeñas grandes mejoras que aprovechan todo el potencial del PlayStation 5, principalmente y gracias al uso de su disco de estado sólido, los tiempos de carga son prácticamente inexistentes y el juego corre mejor en las diferentes configuraciones de 4K y 30 FPS o 4K dinámico y 60 FPS, además de esto el juego tiene soporte de VRR, las texturas han sufrido una pequeña mejora de resolución y el nivel de detalles a nivel de distancia y visualización es mucho más grande, las sombras, efectos de iluminación, lluvia y demás también han escalado a un nuevo nivel de desempeño y eso hace que The Last of Us Part II Remastered, sea la verdadera experiencia definitiva.

