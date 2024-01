BITS | ¿Cuáles son los videojuegos más esperados en este 2024?

Dragon’s Dogma 2 promete ser una las secuelas más ambiciosas de los últimos años y un fuerte candidato a juego del año con mucho contenido; además del nuevo juego de Star Wars, ahora de la mano de Ubisoft: Star Wars Outlaws.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Después de un gran 2023 lleno de grandes lanzamientos, un nuevo año ha comenzado y de los pocos títulos que sabemos que llegarán oficialmente, además de algunos que aún no se han confirmado, creemos que existen ciertos lanzamientos que tienen grandes expectativas entre fanáticos, pero sobre todo, que estamos seguros que llegarán durante este año.

Final Fantasy VII Rebirth

Desde el lanzamiento de la primera parte del juego con Final Fantasy VII Remake, sabíamos que esta maravillosa entrega -basada en el lanzamiento original de 1997, pero totalmente recreado- estaría formada de 3 partes diferentes, sin embargo, no sabíamos cuánto tiempo iba a tomar tener esas partes por fin en nuestras manos y ahora, cuatro años después, la segunda parte por fin llegará y pondrá en espera la tercera y última parte del juego.

Dragon’s Dogma 2

Una de las secuelas más esperadas, desde el lanzamiento de su antecesor en 2012 promete ser una las secuelas más ambiciosas de los últimos años y un fuerte candidato a juego del año con mucho contenido, un sistema de juego mucho más trabajado que traerá de regreso las grandes cualidades de la entrega original.

Destiny 2: The Final Shape

La última gran expansión de Destiny 2 y la culminación a 10 años de la franquicia de Destiny. No sólo representa el cierre de una historia que se ha estado formando por más de una década, sino después de tantos altibajos a lo largo de los años, las expectativas puestas en esta expansión final son muy altas para poder recibir un cierre digno, mismo que los jugadores desean después de tanto tiempo.

Black Myth: Wukong

Este es uno de los juegos que más expectativas está causando en los últimos años, desde su revelación en el 2020 y con nuevos videos de jugabilidad, algunos artículos exclusivos de hands-on, pero aún con más dudas que respuestas que se resolverán finalmente cuando el juego llegue a nuestras manos este año y llegue el momento de probar cumple con las expectativas altas o quedará como un juego más dentro de la lista de lanzamientos del año.

Star Wars Outlaws

Un nuevo juego de Star Wars, ahora de la mano de Ubisoft, este tiene una vara muy alta que alcanzar tras los exitosos lanzamientos de Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor, sin embargo, como todo lo relacionado con la saga, causa una gran expectativa. Lo poco que hemos conocido del juego logra ilusiona, sobre todo en lo referente a la historia, pero hasta no ver, no creer.

World of Warcraft: The War Within

Por último, una mención honorífica a la que será la décima expansión de uno de los juegos más populares y longevos que existen en la actualidad, pero no sólo eso, ya que The War Within tomará lugar durante el 20 aniversario de la franquicia y será la primera expansión de una nueva trilogía dentro del universo de World of Warcraft, además, marca el regreso del legendario director Chris Metzen, por lo cual es una expansión que representará mucho para el presente y sobre todo para el futuro de la saga.

Apenas son algunos de los grandes lanzamientos que tendremos a lo largo de este año con muchos más en camino, como Like a Dragon: Infinite Wealth, Mario vs. Donkey Kong, Tekken 8 o los rumorados remakes de Metal Gear Solid 3 y Silent Hill 2 o hasta el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, sin embargo, habrá que esperar al paso de los meses para saber qué tanto es verdad.

