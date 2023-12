Los mejores juegos del año, un 2023 lleno de opciones para todos los jugadores

Este 2023 tuvimos lanzamientos de calidad, elegir algunos ha sido complicado, pero aquí están cinco videojuegos imperdibles que se colocan como los mejor del año.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Uno de los mejores años en la industria de los videojuegos está por llegar a su fin, no sin antes haber tenido una gran lista de lanzamientos que llegaron para satisfacer a todos los gustos y a todas las plataformas con grandes remakes, como Resident Evil 4, esperadas secuelas como Marvel’s Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Baldur’s Gate 3, Street Fighter V, Final Fantasy XVI, Star Wars: Jedi Survivor o grandes y esperados lanzamientos como la primera gran exclusivas de Xbox, con Starfield y el sorprendente Super Mario Bros. Wonder o Metrid Dread entre muchos otros títulos, sin embargo, para crear esta lista nos centraremos en los cinco que más nos gustaron en el año.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild por fin llegó a nuestras manos con una propuesta nueva pero al mismo tiempo similar a lo que vimos con su antecesor, el juego introduce el mismo mapa que ya conocíamos con adiciones en la superficie y en los cielos creando un entorno mucho más dinámico, una historia que nos cuenta el presente y pasado de Hyrule con una gran estructura narrativa, además de las funciones que viene con el “brazo de Rauru” y la infinidad de cosas que podemos crear con él.

Alan Wake 2

Es una de las experiencias más terroríficas del año, plagada con momentos inquietantes, sustos y mucha tensión, pero no sólo eso, sino lo que ha logrado el juego a nivel narrativo con las dos historias que nos cuentan de manera simultánea, la capacidad que tenemos para descubrir pistas y unir los cabos sueltos por un lado y por otro, la opción de cambiar lo que vamos experimentando en el juego en base a un guion y nuevas escenas, hacen de este juego una de las mejores experiencias del año.

Super Mario Bros. Wonder

Un Mario diferente pero con la misma gran esencia de cada juego que hemos experimentado a lo largo de los años, en esta ocasión el regreso al modelo 2D no podía ser de una mejor manera, plagada con todo lo que se ha aprendido de los juegos en 3D, desde las animaciones de nuestros personajes, el maravilloso diseño de niveles, la dificultad aumentada que tienen cada enemigo y nivel combinada con adiciones como más opciones de personajes, nuevos y viejos poderes y un apartado gráfico colorido y lleno de vida desde el primer hasta el último plano.

Resident Evil 4 Remake

No sólo es el juego favorito de muchos fanáticos de la saga, sino también era el remake más deseado desde que comenzaron los relanzamientos con Resident Evil 2, en esta ocasión reimaginado por completo, pero sin perder las bases que lo vieron nacer, el juego hace cambios a su historia para bien, mejora el diseño de cada escenario que conocíamos así como los controles y acciones que tenemos disponibles en el combate, haciéndolo un mejor juego comparado con su versión original.

Diablo IV

Después de más de 10 años una secuela llegó por fin y de la mejor manera posible, aprendiendo de todos los errores y aciertos que se tuvieron en Diablo III, mejorando y expandiendo el lado narrativo del juego y la exploración, el regreso de un gran personaje como Lilith, los nuevos árboles de habilidades, el gran trabajo realizado en cada clase disponible y haciendo uno de los juegos más desafiantes y divertidos del año.

Claro, podríamos seguir con esta lista e incluir a más de 30 juegos o más como lo mejor del año, porque realmente tuvimos lanzamientos de calidad, sin embargo, podemos decir que entre todos esos, estos fueron nuestros favoritos y posiblemente el 2024 se posicione como el mejor año de lanzamientos para la nueva generación de consolas y como uno de los mejores años de la industria de los videojuegos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez