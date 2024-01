BITS | Prince of Persia: The Lost Crown, la primer gran sorpresa del año

Por primera vez dentro de la saga no tomaremos el papel del príncipe de Persia como su nombre lo indica, sino que en esta ocasión, tomaremos el papel de Sargon, uno de los miembros de los Inmortales, un grupo de soldados de élite a servicio del reino de Persia.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Más de una década ha tenido que pasar para ver de regreso una de las franquicias más emblemáticas, con un juego totalmente nuevo y que llega como una de las primeras grandes sorpresas del año: Prince of Persia: The Lost Crown. Hablar de Prince of Persia no es tarea sencilla, ya que a lo largo de los años, hemos tenido grandes entregas, aunque otras no tan buenas que terminaron por dejar la franquicia en pausa durante un largo periodo y como siempre, dejando a Prince of Persia: Sands of the Time como el gran referente de la franquicia y una de las entregas favoritos de los fans.

Uno de los cambios principales que vemos en esta entrega, Prince of Persia: The Lost Crown, es que dejamos el modelo de juego de acción y aventura en 3D para dar paso a un juego dentro del género metroidvania en 2D y a diferencia de lo que estamos acostumbrados, esta nueva entrega no sólo representa un nuevo formato de jugabilidad, sino también narrativo y es que por primera vez dentro de la saga no tomaremos el papel del príncipe de Persia como su nombre lo indica, sino que en esta ocasión, tomaremos el papel de Sargon, uno de los miembros de los Inmortales, un grupo de soldados de élite a servicio del reino de Persia y cuya tarea principal será rescatar al príncipe Ghassan, quien ha sido secuestrado y llevado al monte Qaf, un lugar donde el tiempo no es lo que parece y funciona de maneras sorpresivas.

A nivel narrativo, aunque el juego tiene una nueva estructura y una nueva visión, tiene momentos en los que el guion tiene algunos fallos que se reflejan en una historia con muchos tropiezos, con diálogos que dejan mucho que desear y un desarrollo de personaje un poco suelto, además de una interacción, específicamente con personajes como los Inmortales que se quedan en espacio poco aprovechado para crear una relación mucho más estrecha entre personajes y más aún, entre el jugador y la historia que se está contando.

Por la parte de la jugabilidad, estamos frente a uno de los mejores juegos del género metroidvania y de la franquicia, sólo basta ver cómo están creados los diferentes niveles para explorar el mapa del juego y sus diferentes espacios, los diferentes enemigos a los que tenemos que enfrentarnos y los jefes siendo un deleite a nivel combate, el hecho de avanzar y regresar en diferentes puntos y tener lugares accesibles que previamente no lo eran, entre otras cosas; además el cómo podemos controlar a nuestro personaje, sus diferentes ataques, movimientos especiales y movilidad hacen del juego una aventura increíble llena de acción y sobre todo muy rápida de digerir. Como adicional a los movimientos que ya conocemos y que siguen funcionado de una gran manera, a lo largo del juego podemos ir aprendiendo habilidades especiales que cambian por completo el rumbo de una batalla y no sólo eso, ya que las animaciones lucen increíbles.

Dicho esto, la dificultad del juego representa un aspecto importante dentro del mismo y es que podemos escoger diferentes configuraciones, dependiendo que tanto queramos disfrutar de manera pasiva o que tanto queramos sufrir contra los diferentes enemigos a los que nos enfrentemos, cambiando desde qué tanto daño hacen, el tiempo que tenemos que hacer para bloquear un ataque, entre otras cosas, dándonos una experiencia bastante flexible. El diseño de niveles es algo que que se tiene que destacar en todos los aspectos posibles y es que cada uno de ellos ha sido creado con una calidad y detalles sobresalientes, dándonos una experiencia de juego bastante satisfactoria que te invita a explorar y volver a explorar de manera constante.

Por el lado gráfico, el muy peculiar estilo con el que llega esta nueva entrega puede parecer muy diferente a lo que conocíamos, pero después de más de 10 años sin una entrega, el hecho de tener un nuevo estilo gráfico va de la mano de tener un nuevo estilo de juego y Prince of Persia: The Lost Crown logra capturar de gran manera la acción, exploración y el concepto general de Prince of Persia.

Prince of Persia: The Lost Crown es sin duda una gran experiencia de juego y un gran regreso de la franquicia que pone en lo más alto el nombre de Ubisoft en este inicio de año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez