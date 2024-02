Sheinbaum a opositores: “hoy marchan por la democracia y antes promovieron fraudes”

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 1 de marzo anunciará desde el Zócalo capitalino su proyecto de Gobierno que partirá de las 20 iniciativas enviadas por el Presidente López Obrador, aunque indicó que “irá más allá”.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo llamó “falsos e hipócritas” desde la explanada del Instituto Nacional Electoral (INE) al exconsejero electoral Lorenzo Córdova Vianello y a los opositores que se congregaron en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México en “defensa de la democracia”, y sostuvo que los cambios que propone la Cuarta Transformación a la Constitución “buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa”

“Nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa por la que siempre ha luchado el pueblo de México, desde el ‘Sufragio efectivo, no reelección’ hasta el ‘Voto por voto casilla por casilla’. Es así, que resulta importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo”, expresó en referencia de Córdova Vianello, quien ha sido señalado por el oficialismo de haber sido parcial durante su gestión del INE, en la cual fue exhibido, además, en un audio por burlarse de autoridades indígenas.

Claudia Sheinbaum Pardo se registró formalmente este domingo como candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, de Morena-PT-PVEM ante el INE. Luego de oficializar este registro, dio un mensaje en la explanada del INE desde donde señaló que el próximo 1 de marzo anunciará desde el Zócalo capitalino su proyecto de Gobierno que partirá de las 20 iniciativas enviadas por el Presidente López Obrador, aunque indicó que “irá más allá”.

“La nueva etapa de la transformación tiene rostro de mujer” y significa seguir construyendo el futuro para las nueva generaciones”, expresó.



Previamente, Mario Delgado, dirigente de Morena, se mostró seguro de que la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” no sólo va a ganar la Presidencia, sino las gubernaturas, sin embargo, aseguró que el partido no se debe de descuidar. Destacó que aunque Morena tiene la ventaja en las preferencias no van a descuidarla. “No estamos confiados porque queremos un triunfo contundente que no deje lugar a dudas, y que nuestro país siga por la ruta de la Transformación.”

En su discurso, que fue el único que se registró por parte de Morena en el acto protocolario dentro del INE, el líder Delgado afirmó que la candidatura de Morena de Claudia Sheinbaum es verdaderamente democrática pues comparó la elección interna de Morena con el proceso de la oposición, señalando que su candidata (Xochitl Galvez) proviene de un pacto de corrupción y aborda la visión gubernamental como una botín que debe ser distribuido.

“Nuestra candidatura tiene un origen verdaderamente democrático, hemos visto como las fuerzas opositoras tienen una candidata que viene de un pacto de corrupción y una visión donde gel gobierno piensa que es un botín que hay que distribuir”, dijo.

Delgado hizo hincapié en la transparencia y democracia interna de Morena al recordar que el Presidente López Obrador renunció al “dedazo”, dando paso a que la decisión sobre la candidatura la tomara el pueblo mexicano a través del un proceso de encuestas y es por ese motivo que tienen el respaldo mayoritario.

Rumbo a la elección, Delgado consideró que es la oportunidad extraordinaria de erradicar prácticas como la compra de votos y el financiamiento ilegal. Expresó la firme postura de Morena contra cualquier acción al margen de la ley, recordando el compromiso del partido con la lucha por la democracia.

“El 2024 es una oportunidad extraordinaria para erradicar la compra de votos, el financiamiento ilegal, no queremos ninguna decisión al margen de la ley, nosotros venimos de la lucha por la democracia”, dijo.

Guadalupe Taddei Zavala, Presidenta del INE, destacó a su vez la importancia del acto de recepción de la solicitud de candidatura de la izquierda, señalando que representa la máxima expresión del derecho de la ciudadanía para contender por un cargo público.

A 104 días de la elección, la Consejera Presidenta reconoció y agradeció la participación ciudadana a través de las diversas instancias, destacando su papel fundamental en la búsqueda de orden y pluralidad en el proceso electoral.

Cuando Taddei Zavala afirmó que la institución da por recibida la solicitud de registro, se escuchó la ovación de los presentes quienes gritaban constantemente, ¡Presidenta, Presidenta”. Finalmente, la Consejera Presidenta hizo un llamado respetuoso a todos los actores involucrados a seguir el marco constitucional y a observar de manera estricta las reglas electorales, subrayando la importancia de un proceso transparente y conforme a los principios democráticos que rigen la contienda electoral.

Al grito de “Es un honor, estar con Claudia hoy”, “La Doctora al frente la esperanza sí se siente”, “Presidenta, Presidenta”, los militares que esperaban desde las 9 de la mañana recibieron a Claudia Sheinbaum a la llegada a las instalaciones del INE para su registro como candidata a la Presidencia por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia” de los partidos Morena, PT y PVEM.

En punto de las 12:15, Sheinbaum arribó a las instalaciones del Instituto Electoral. Con un vestido guinda. La candidata de la izquierda saludó a simpatizantes que pedían tomarse foto con ella y algunos pidiendo que firmara el libro Gracias, del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cientos de personas se dieron cita en las instalaciones del órgano electoral para estar presentes en su registro desde antes de las 9 de la mañana.

Se prevé que este martes, Xóchitl Gálvez se registre ante el INE como candidata del PRI y PAN, y que el jueves haga lo propio Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

