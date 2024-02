CRÓNICA ¬ La CdMx es testigo: la derecha toma Zócalo, la izquierda arropa a Claudia

Este domingo la capital del país y sede de los Poderes de la Unión fue testigo de dos proyectos de gobierno, el de la derecha que resonó en el Zócalo de la Ciudad de México, y el de la izquierda, frente al INE. Ambos en un mismo día, con diferencia de minutos y de kilómetros, pero enmarcados en el proceso electoral.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La capital de la República ha visto todo en quinientos años. Incluso más. Y ha sido testigo y protagonista del encontronazo entre los dos grandes proyectos de Nación que se han disputado México al menos desde el Siglo XIX: derecha e izquierda, conservadores y liberales. Y este domingo vio, también, dos eventos que marcan el futuro. En el Zócalo, una movilización que respaldó a la candidata derechista Xóchitl Gálvez; y al sur, en el Instituto Nacional Electoral (INE), la izquierdista Claudia Sheinbaum en el protocolo de registro de su candidatura.

La contienda por la Presidencia no ha iniciado todavía. Eso se supone. El extraño calendario electoral mexicano marca sutilezas entre precampaña, intercampaña y propiamente la campaña, se supone que arranca el 1 de marzo. Pero lo vivido hoy domingo en la Ciudad de México bien pudo ser un arranque de campaña de los dos grandes polos que se disputarán en las urnas el destino del país.

“Nos costó mucho tener órganos electorales que fueran autónomos de poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla””, dijo Lorenzo Córdova, quien salió como consejero presidente del INE este mismo año y este mismo año confirmó lo que la izquierda dijo de él: que era parte de la derecha. Hoy caminó con la derecha, se plantó con la derecha y fue el único orador de un evento al que asistieron, vestidos de “rosa ciudadano” o de blanco, los líderes de PAN y PRD.

Minutos después, luego del acto protocolario de su registro, Claudia Sheinbaum reviró a Córdova: “resulta importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo”.

Esas dos posturas se confrontaron este día. Primero salieron a las calles del corazón de la capital del país los ciudadanos que conciben un México autoritario, y que están seguros que el Presidente de la República es un “dictador”, un “tirano” que debe “quitar las manos de las elecciones” de este año. Ellos se concentraron este domingo en la plancha del Zócalo de la CDMX y en decenas de ciudades más.

“Debemos salir masivamente a votar. Vivan las elecciones democráticas”, convocó el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova, el único vocero de esta tercera concentración de la “marea rosa”, quien estuvo arropado durante su mensaje por su mentor, el exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg y por el Ministro en retiro José Ramón Cossío.

A diferencia de las primeras dos protestas masivas de la derecha registradas en noviembre de 2022 y febrero de 2023, a ya cuatro meses del histórico proceso de votación, el grito que más sonó este día no fue “democracia” ni “(Guadalupe)Taddei, la ley es la ley”, sino una y otra vez: “¡narco Presidente, narco Presidente!”, incluso de boca de niños. La frase se repitió en varias pancartas de los protestantes.

Luego de la publicación en nado sincronizado de textos en la prensa internacional que sugirieron que el crimen organizado financió la campaña presidencial de 2006, el PRIAN pagó una campaña en redes sociales para amplificar el #NarcoPresidente y #NarcaCandidata , denunció la dirigencia de Morena durante este periodo de intercampaña.

Los miles de asistentes este 18 de febrero exigieron en coro al Jefe de Gobierno de izquierda Martí Batres que los contaran bien, que no eran troles pagados sino manifestantes de carne y hueso convencidos de que la democracia y la libertad están en riesgo.

“Esta manifestación de hoy es tan importante como la del 68, hay la misma sensación de autoritarismo”, aventuró una de las principales voces de la convocatoria, el perredista Fernando Belaunzarán, citando al historiador de derecha Enrique Krauze, quien estuvo presente en la concentración y que sostuvo la misma idea: “Yo le doy una importancia similar a la del 68. Las marchas del 68 hace más de 70 años llenamos las plazas de México, esta misma plaza, para defender la libertad”, declaró a la periodista Natalia Vitela.

—Tiene que entender que no es el candidato —aseguró Belaunzarán sobre el Presidente.

—¡El presidente es un hijo de la chingada! —gritó en respuesta un asistente de mediana edad inmiscuido entre miles.

Y el resto repitió contra el mandatario de izquierda: “¡fuera, fuera, fuera!”.

Pero además de mexicanos gritando su desprecio, entre los casi un millón de asistentes también hubo otros como Luis que portó una pancarta contra el discurso de odio.

Aseguró que reconoce el trabajo de Lorenzo Córdova que hizo como exconsejero presidente del INE, pero no le perdona aquella declaración discriminatoria contra los pueblos indígenas, la cual fue filtrada en audio en 2015.

“Tuvo un comentario desacertado, eso me dolió”, aseveró el habitante de la Alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX. Aún así, el ahora académico fue recibido por la marea rosa entre aplausos y el grito al unísono de “Lorenzo, Lorenzo”.

María Teresa, una mexiquense de Tlalnepantla, acudió a la concentración con la lona: “Rechazamos la 4T. No queremos ser un país comunista”.

—¿Por qué decidió venir hoy a protestar? —se le cuestionó.

—Todo parece indicar que vamos hacia un país controlado por una sola persona, un grupillo, y estamos en contra de ser comunistas-respondió sentada en la plancha del Zócalo vistiendo un sombrero para cubrirse del sol del casi mediodía.

—Dicen venir a defender la democracia…

—Venimos a que permita el Gobierno a través del INE que la gente vote libremente y que no vayan a hacer fraude.

—¿Qué opinión le merece Lorenzo Córdova, el único vocero de hoy? —se le preguntó a María Teresa.

—Córdova fue del INE —reconoció— pero ha demostrado que es un ciudadano, no tiene partido y es una persona bastante preparada.

Sin la bandera nacional en el asta del Zócalo, pero con cientos ondeando banderas de México y en defensa de la democracia, la concentración finalizó con los presentes entonando el himno nacional.

En el sur de la Ciudad de México, en tanto, Claudia Sheinbaum acudió a su registro como candidata de la izquierda acompañada por los líderes de Morena y sus contendientes durante el proceso interno de la 4T como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Pérez Noroña. Así, Sheinbaum Pardo se registró arropada por cientos de militantes del partido Morena y PT, quienes incluso llegaron hasta tres horas de anticipación a las instalaciones del INE, ubicadas sobre el Anillo Periférico.

Si bien la asistencia de quienes la acompañaron presencialmente no fue avasalladora, eso no fue motivo de desánimo para la morenista y su equipo, pues se mostraron arropados por una amplia mayoría a nivel nacional; así lo dicen las encuestas y así lo presumieron. Mario Delgado, presidente de Morena, reiteró este punto en su discurso al afirmar que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” no sólo aspira a ganar la Presidencia, sino también las gubernaturas. Sin embargo, subrayó que el partido no debe bajar la guardia. “No estamos confiados porque buscamos un triunfo contundente que no deje lugar a dudas y que continúe con la ruta de la Transformación”.

El dirigente morenista, sin hacer referencia directa a la oposición, también hizo alusión a ellos, resaltando durante su discurso que la candidatura de Claudia Sheinbaum por Morena es auténticamente democrática. “Nuestra candidatura tiene un origen verdaderamente democrático, hemos visto cómo las fuerzas opositoras tienen una candidata que viene de un pacto de corrupción y una visión donde el gobierno piensa que es un botín que hay que distribuir”, dijo Delgado.

Los discursos, tanto de Mario Delgado, pero principalmente de Claudia Sheinbaum, pusieron mucho énfasis en plantear que son dos proyectos muy distintos los que hoy se disputan, recalcando en todo momento que el proyecto de ellos es el verdaderamente democrático y que tiene como interés el bienestar de la población en general.

Claudia Sheinbaum recordó que hace seis años, desde ese mismo lugar del INE, el actual Presidente López Obrador convocó a dar inicio a una nueva etapa en la historia de México, buscando establecer un “Gobierno del pueblo” en el que el interés general estuviera por encima de ambiciones personales.

“Hoy, con orgullo, podemos afirmar que estamos agradecidos por su liderazgo, Presidente”, dijo. Y añadió: “La Cuarta Transformación ha levantado el ánimo nacional y ha devuelto el orgullo de ser mexicanos y la certeza de que México se dirige a ser una potencia económica y de bienestar”.

Además, destacó que uno de los principales logros del Proyecto de Transformación es que se ha demostrado que hay un camino diferente al del modelo neoliberal, que es el que representa ahora la oposición. “La transformación que hemos alcanzado es la hazaña del pueblo. Este cambio verdadero se ha logrado con diálogo y participación de todos los sectores y ha permitido el inicio del renacimiento de México, un gran país con un pueblo extraordinario. Hoy México es respetado en el mundo, México es una referencia y ejemplo de buen desempeño económico, se demostró que hay camino diferente al modelo neoliberal..

Los ciudadanos simpatizantes y militantes de izquierda que acudieron a respaldar a Claudia Sheinbaum expresaron precisamente que una de las razones que los motivó para acudir al registro es porque consideran que es un acto histórico, en un día en el que se muestran dos gobiernos diferentes.

“Este es un momento histórico e inolvidable, estar apoyando a la Doctora es un gran compromiso, primero, por ser de izquierda, pero también por ser mujer, porque nosotras, al estar en un sistema patriarcal, no es fácil acceder a los puestos de poder y la Doctora Claudia lo ha logrado por su capacidad de trabajo”, expresó la señora Valadez, quien viajó desde Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, para presenciar el evento.

”Ellos (la derecha) se pueden seguir movilizando y nos van a seguir violentando, pero finalmente son dos proyectos diferentes. Y la prueba está con nuestro Presidente, es decir, nada que ver con lo que ellos (derecha) hicieron. Ellos saquearon al país y nos lo entregaron hecho garras”, expresó la ciudadana Carolina Pérez García, una de las asistentes al evento de Claudia.

“La derecha y la oposición no está muerta, y hoy estamos conscientes que existe el derecho a movilizarse, porque ellos cuando estuvieron en la Presidencia no lo respetaron, decían que iban a controlar las marchas, que no tomaremos las calles. Lo que nosotros pensamos es qué vamos a defender a capa y espada la Cuarta Transformación y nuestra opción y nuestra mejor carta es la Doctora Claudia”, detalló.

Los seguidores de Morena en la Ciudad de México no fueron los únicos presentes en este evento histórico, sino que también se hicieron presentes ciudadanos de otros estados. Mario Bautista Sandoval, de 67 años, y su esposa viajaron desde el estado de Puebla para respaldar a Claudia Sheinbaum en su registro. Desde las 6 de la mañana, se prepararon para salir de su hogar, dirigirse a la estación de autobuses al sur de la Ciudad de México y, de allí, desplazarse hacia las instalaciones del INE en la colonia Arenal Tepepan, donde planeaban presenciar el evento.

“Queríamos estar aquí de manera presencial para mostrar nuestro apoyo, ya que con la Cuarta Transformación hemos experimentado beneficios”, expresó el hombre a SinEmbargo.

Largas filas se formaron alrededor de las instalaciones del organismo electoral. Pines y banderas con la imagen de Claudia Sheinbaum se vendían a los asistentes, pero estos accesorios no fueron los únicos disponibles. Como es costumbre en los eventos de la Cuarta Transformación, no faltaron los ya conocidos “Amlitos”, incluso en su versión más moderna, donde un vendedor ofrecía el “Amlito que habla”; un muñeco que contiene y repite al menos seis de las frases más conocidas del actual Presidente López Obrador. No fueron los únicos muñecos que se ofertaban, ya que también comenzaron a vender las “Clauditas”, hechas de crochet.

Hasta poco antes del mediodía, las filas para ingresar al registro aún eran extensas a pesar del fuerte sol que abrasaba el lugar. “La primera es… Primera mujer científica, humanista y será Presidenta”, se leía en una cartulina que sostenía una joven frente al INE, mostrando su respaldo a la candidata de Morena.

“La Doctora Claudia sí tendrá un gran reto porque si bien ya empezó la Cuarta Transformación, es difícil ahora darle continuidad. Se enfrentará a la oposición, para empezar, la cual, genera mucho odio, pero nosotros la vamos a apoyar para que siga la transformación en los estados”, señaló la señora Leticia Martínez Torres. “Profundizar la Cuarta Transformación será un gran reto, impulsar las reformas que ha presentado el Presidente y seguir diferenciando y mostrando la diferencia que hay entre este proyecto a la derecha y la oligarquía”, añadió la Señora Valadez.

Romina Gándara y Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/rominagandaraydulceolvera