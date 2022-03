EU identifica cártel de Guatemala que también opera en México, con el CJNG y Sinaloa

Por Sonia Pérez D.

Ciudad de Guatemala, 18 de marzo (AP).— Los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos sancionaron el viernes a miembros del Cártel de Los Huistas, una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico en Guatemala con nexos con cárteles mexicanos y conexiones con políticos guatemaltecos.

El Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció sanciones financieras a todos los miembros y líderes de Los Huistas señalados como organización de trafico de drogas, pues sus acciones “amenazan a la gente y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala”, dijo en un boletín de prensa.

Según la entidad, Los Huistas tienen conexiones con el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que operan en México.

Today, OFAC designated the Los Huistas Drug Trafficking Organization (DTO) and its leaders for drug trafficking that threatens the people and security of the United States and Guatemala. https://t.co/8XOBSDvYYn

— Treasury Department (@USTreasury) March 18, 2022