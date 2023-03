“Checo” Pérez saldrá primero en GP de Arabia Saudita: es segunda pole de su carrera

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 18 de marzo (AsMéxico).- Sergio Pérez repitió la dosis. No por nada es conocido como el “rey de las calles” en la Fórmula 1 y de nueva cuenta dio un golpe en la mesa al quedarse con la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita. El piloto mexicano colocó un tiempazo para sacarle una buena ventaja a sus rivales y es el candidato número uno a la carrera de este domingo.

“CHECO”, MUY LEJOS DE VERSTAPPEN

La práctica 3 fue un aviso de lo que podía hacer Max Verstappen en clasificación. Apenas en Q1, el bicampeón del mundo deshizo los cronos para ser el más rápido. Ambos Red Bull salieron a la pista con llantas suaves nuevas, pero con “Checo” por delante de su coequipero. El tapatío comenzó a marcar los récords dejando una muestra más del poderío de Red Bull.

Sin embargo, atrás venía Verstappen y conforme avanzaba la vuelta el neerlandés le quitó los mejores tiempos en cada sector al mexicano. Ambos cerraron su primera vuelta con Max primero, y “Checo” Pérez en la segunda posición al marcar un tiempo de 1.29.261, cinco décimas por detrás de Verstappen.

Para la segunda tanda, el bicampeón se quedó en sus boxes mientras que Pérez volvió a salir a la pista con goma usada en busca de acercarse a su coequipero. Pérez logró su cometido, aunque tampoco fue gran diferencia, pues solamente pudo bajarle una décima a su crono anterior. De todas maneras, su pase a Q2 ya estaba asegurado.

Feliz de estar de nuevo en la pole, el equipo ha hecho un gran trabajo.

Ahora a terminar el trabajo en Jeddah.#Vamooos #SaudiarabianGP

Happy to be on Pole again! Great work by the whole @redbullracing

Now let’s get the job done in Jeddah! #Vamooos #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yeg1IhIvti

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 18, 2023