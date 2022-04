Trastornos del sueño y del estado de ánimo, problemas entre quienes tuvieron COVID

Madrid, 18 de abril (Europa Press).- Un equipo de investigadores del Centro de Cognición y Toma de Decisiones de la HSE y de la Academia Médica del Estado Central de Rusia ha realizado un estudio sobre los trastornos del sueño, el estado de ánimo y la fatiga después de la COVID-19.

En su trabajo, publicado en la revista científica Neuroscience and Behavioral Psychology, los científicos apuntan que estos factores están interrelacionados y recomiendan un enfoque integral para tratar el problema con eficacia.

En el estudio participaron 119 pacientes hospitalizados con diagnósticos confirmados de COVID-19 que completaron cuatro cuestionarios sobre depresión, ansiedad, fatiga y trastornos del sueño. Los pacientes con puntuaciones superiores a la media en los resultados de los cuestionarios también se sometieron a entrevistas psiquiátricas.

Psychoemotional Disorders and Sleep Impairments in Patients with COVID-19 https://t.co/5hiaZlZoxR pic.twitter.com/WIHqxYzWVg

— SleepPapers (@PapersSleep) March 23, 2022