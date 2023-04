Adán Augusto llama lastre burocrático al INAI; comisionada le responde con invitación

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), invitó a Adán Augusto, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), a conocer a profundidad el trabajo del organismo, luego de que el Secretario lo calificó como un “lastre burocrático”.

La respuesta de la comisionada presidenta se dio minutos después con un mensaje en la misma red social en donde escribió: “Señor Secretario @adan_augusto, los comisionados del INAI, lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el INAI”.

La comisionada Julieta del Río Venegas se sumó a la invitación al asegurar que el Secretario tiene las puerta abiertas en el INAI.

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la impugnación del INAI por la falta de nombramiento de sus comisionados.

La Ministra Loretta Ortiz Ahlf será la encargada de determinar si la demanda cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite.

PAN TOMA TRIBUNA

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado tomó la tribuna para exigir los nombramientos pendientes en el INAI.

Los legisladores desplegaron sobre la Mesa Directiva dos mantas que cubrían la tribuna y el lugar de la Presidencia con las leyendas: ”INAI ¡Hoy!” y “El PAN listo”.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, levantó la sesión y citó al pleno para mañana a la sesión solemne para entregar la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

AMLO CRITICA AL INAI

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales “es un cero a la izquierda” y que “no sirve para nada”, por ello, propuso que sus funciones pasen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.