La CIJ fija fechas para primeras vistas públicas por demanda de México contra Ecuador

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS).– La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha fijado para el 30 de mayo y el 1 de junio las primeras vistas públicas relativas a la denuncia de México contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, con el objetivo de determinar la posible adopción de medidas cautelares.

El primer día hablará la parte mexicana, mientras que el turno de la ecuatoriana llegará en la segunda jornada. Se traslada así a La Haya el pulso que arrancó el 5 de abril, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

PRESS RELEASE: on 30 April and 1 May 2024, the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by #Mexico in the proceedings it instituted against #Ecuador on 11 April 2024. Watch live on @UNWebTV https://t.co/ZllDTtkYHL pic.twitter.com/66v62Sf9Gm

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 18, 2024