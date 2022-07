Keepers of the Flame: Una primera edición llena de heavy metal y talento nacional

El Keepers Of The Flame nos entregó un fin de semana lleno de música que dejan en claro que el heavy metal sigue gozando de muy buena salud, y en particular que la escena mexicana cuenta con bandas con muy buen presente y que prometen mucho de cara al futuro.

Ciudad de México, 18 de Julio (SinEmbargo).- Este fin de semana tuvo lugar la primera edición del Keepers Of The Flame, festival mexicano de heavy metal que logró reunir a más de 15 bandas tanto de la escena nacional como internacional.

El HDX Circus Bar, ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, fue el recinto encargado de recibir a bandas de la talla de Helstar, Medieval Steel, Nasty Savage y Destructor como parte del talento internacional, mientras que del lado nacional, Luzbel, una de las bandas de heavy metal más longevas dentro de la escena mexicana, hizo acto de presencia para deleitar a sus fanáticos.

La primera edición del Keepers Of The Flame sirvió para que varias agrupaciones internacionales tuvieran su primera presentación en territorio mexicano, tal es el caso de las bandas Acero Letal, originaria de Chile y Night Cobra, de los Estados Unidos, además de que nombres como Chris Logue junto con Savage Grace prepararon shows especiales para territorio mexicano.

Durante los dos días de actividades del festival, muchas algunas de las bandas mexicanas emergentes en la escena aprovecharon el escenario para conquistar nuevo público, tal es el caso de Riding, Ahvawe y Sentinel, por mencionar algunos nombres, pero una banda que particularmente llamó la atención fue Black Mask, que recién comienzan su recorrido dentro del mundo de la música.

El Keepers Of The Flame en su primera edición nos entregó un fin de semana lleno de música que deja en claro que el heavy metal sigue gozando de muy buena salud, y en particular que la escena mexicana cuenta con bandas con muy buen presente y que prometen mucho de cara al futuro.

Jorge Cedeño https://www.sinembargo.mx/author/jorge-cedeno