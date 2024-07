El Presidente ya no se reunirá con jefes de Estado en lo que resta de su sexenio

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no se reunirá con jefes de Estado una vez que concluya su mandato, ni participará en foros en el extranjero para hablar sobre su periodo de Gobierno, aseguró este jueves desde su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, pues reveló que ha recibido invitaciones para participar en conferencias en distintos países.

“Yo me retiro por completo. No voy a tener ninguna actividad pública, política. No voy a asistir a ningún evento ni en México ni en el extranjero. Ya terminé mi ciclo. Me han estado invitando para asistir a foros en otros países, para visitar otros países una vez que yo termine, pero no voy a participar. Desde luego agradezco el deseo de que nos sigamos viendo con nuestros paisanos, que nos queremos tanto”, explicó.