Nuggets de pollo sin pollo, salchichas de almidón: Profeco exhibe qué comen los niños

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- A pocos días de que las niñas y los niños regresen a las aulas para comenzar el nuevo ciclo escolar 2022-2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que algunas marcas de salchichas y nuggets, de los alimentos preferidos de los niños, fueron “reprobados” al no representar una opción saludable para ofrecer a los menores debido a su alto contenido en sodio, en carbohidratos y a que muchas veces no contienen lo que declaran.

La dependencia a cargo de Ricardo Sheffield Padilla analizó un total de 72 productos, entre salchichas (57) y nuggets (15), dentro de la Revista del Consumidor para conocer a detalle su información nutrimental y conocer si es que cumplen con las normas sanitarias, su contenido declarado y de información al consumidor.

La Profeco señaló que algunas marcas de salchichas incumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM), ya que algunas declaran ser a base de ciertos ingredientes, pero el producto no los posee o lo hace en las mínimas cantidades.

El estudio pertenece a la Revista del Consumidor número 522, de agosto de 2020, y ahí mostró que algunas marcas presentan un alto contenido de agua y almidón, contiene soya sin especificarloo se catalogan como reducidas en grasa y sodio cuando no lo son.

La dependencia analizó 57 marcas de salchicha de pavo, pechuga de pavo, para Hot Dog, tipo viena, coktail y para asar; además de las reducidas en grasa o en sodio.

Si bien todos los productos analizados ninguno presentó microorganismos patógenos, del total, 20 productos incumplieron con lo ofrecido en la etiqueta o la NOM para las salchichas además de que se encontró que las salchichas analizadas contienen entre 595.6 y 1014.6 mg de sodio en 100 g de salchicha, ya que los agentes de curado, conservadores y sal hacen que la salchicha contenga sodio.

El análisis también arrojó que al menos 28 productos contienen menos del 9.5 por ciento, que es el requerimiento mínimo en la NMX-F-065-1984. Asimismo, la dependencia hizo hincapié en que hay “un notorio desorden en el mercado”, ya que las diversas marcas tienen composiciones diferentes y todas usan por igual la denominación salchicha, pero enfatizó que parte del problema es que se sigue una norma que es antigua y voluntaria por lo que los productores no están obligados a seguirla.

“Aunque se trate de una norma de carácter voluntario, la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización señala en el Artículo 54.- ‘Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores…’”, se lee en la publicación.

Según la Profeco, la marca Línea Roja (salchicha hot dog de pavo México A granel) fue la que presentó más carbohidratos de todas, con un 19.4 por ciento, debido a que tiene adición de féculas, almidones y harinas. También la salchicha de Peñaranda (salchicha de pechuga de pavo de 400 gramos) fue la que más alto en calorías y grasa tuvo, con un 33.66 por ciento de grasa y 238 kcal en una salchicha. Sin embargo, de estas dos marcas la dependencia dijo que la primera no adiciona soya y la segunda no adiciona féculas.

El estudio mostró que los productos de salchicha de pavo de Casa López y Peñaranda tienen entre 50 y 74 por ciento más de agua que de carne. Por otro lado, las siguientes marcas tienen más del 80 por ciento de agua y fécula: salchichas de pavo y tipo Viena Auerrera; Chero, salchicha Hot Dog de pavo; D’Hector, salchicha tipo Viena; Don Fer, salchicha de pavo; Duby, salchicha Viena; Línea roja salchicha Hot dog; Pery, salchicha de pavo; y Precissimo, salchicha de pavo.

También se encontró que las Parma Sabori de pavo y pavo adicionada con Omega 3 de linaza; la San Millán, Hot Dog Viena; y Tres Castillos, Salchicha hot dog de pavo, están elaboradas con pollo y no con pavo. Un caso similar ocurre con las salchichas Capistrano, Great Value, Línea Roja, Peru, Burr, Parma Campestre, Precissimo, Fud, Galicia, go Jochos el Salchichero, pues contienen más pollo que pavo.

Por otro lado, las marcas Duby, salchicha Viena; Great Value, salchicha de pavo reducida en sodio; San Rafael Balance, salchicha de pavo; y salchichas ave, son las que tienen menos cantidad del producto ofertado.

Mientras las salchichas Nu-tres para Hot Dog; Nu-tres de pavo; Pepe salchicha de pavo y Pepe salchicha vine, no especifican qué tipo de carne de “ave” presentan.

La marca Sabori, Parma Sabori al Natural, salchicha de pechuga de pavo, tiene conservadores a pesar de que en su empaque afirma lo contrario. Finalmente, la salchicha “más mentirosa” es la Fud Cuida-t, que aunque dice ser salchicha de pavo también contiene pollo, y a pesar de que dice tener menos grasa y menos sodio, resulta la misma cantidad que la presente en el producto normal. En aquel momento (agosto de 2020) estos últimos dos productos fueron inmovilizados del mercado, “por incumplimiento a las normas aplicables”. “Fueron sujetos a actos administrativos y están en proceso de la sanción que en su caso corresponda”, comentó la Procuraduría.

Mientras las salchichas que sí cumplen con lo señalado en su etiqueta son Bernina, Chimex, San Antonio, Kir y Zwan.

SU CONSUMO PUEDE CAUSAR CÁNCER

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en octubre de 2015 mostró que comer carnes procesadas como salchichas, jamón, tocino, carne en conserva o en lata pueden provocar cáncer de colon.

En el mismo estudio la OMS clasificó el consumo de carne roja como una causa probable de esa enfermedad y de asociaciones con otros tipos de cáncer como el de páncreas y de próstata.

La investigación fue realizada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), y en ella se clasificó a la carne roja en el grupo 2A, en el que también ha colocado al glifosato, un ingrediente activo de los herbicidas. En el caso de la carne procesada fue clasificada en el grupo 1, que incluye al tabaco y los asbestos, y entre los cuales se afirma que existe suficiente evidencia de su relación con el cáncer.

En la conclusión del estudio se evidenció que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento. Aunque aclara que el riesgo individual de desarrollar cáncer colorrectal por consumo de carne procesada es pequeño, ese riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida.

“Se trata de un riesgo pequeño parecido a la magnitud del riesgo del fumador pasivo y el cáncer de pulmón. Pero tenemos que tener en cuenta que la exposición es muy común porque muchas personas comen carne procesada o carne roja y por lo tanto es un problema de salud importante”, especificó el doctor Kurt Straif, Jefe del Programa de Monografías de la IARC de la OMS.

NUGGETS DE POLLO… SIN POLLO

Los nuggets de pollo son un alimento muy popular en la alimentación diaria debido a su rápida y fácil preparación. Estos son principalmente brindados para los alimentos de niños y niñas, sin embargo, en la Revista del Consumidor 530, de abril de 2021, la Procuraduría informó que no son la mejor opción, ya que la mayoría de comercializadoras engañan al consumidor.

De acuerdo con la dependencia, los nuggets de pollo elaborados por 11 marcas sólo están constituidos en un 20 por ciento por este tipo de carne. De hecho, el estudio arrojó que estas marcas solo tienen entre un 9.56 a un 14.21 por ciento de proteína. Según la publicación, varias de las marcas que ofrecen este producto en México miente en sus etiquetas, ya que varias tiene porcentajes de grasa que alcanzan 18.23 por ciento, van de 9.56 hasta 20 por ciento de proteína y del 12 al 22 por ciento de carbohidratos.

La marca Tyson Kids, por ejemplo, que comercializa como “Nuggets de Pollo” o “Nuggets de pechuga de pollo empanizados” no comprobó contenidos cárnicos en su composición. En el caso de Del Día “Nuggets de Pollo”, sólo se comprobó el 20 por ciento de pollo. Mientras que en otra presentación de la misma marca, ubicada como “Nuggets de Pollo, con life’sDHA”, únicamente se constató el 21 por ciento de pollo. El resto de sus composición está conformado de piel, pellejos, fécula de maíz, soya y empanizadores.

“Bachoco Nuggets de Pechuga de Pollo” sólo contiene 39 por ciento de pollo, y como en el caso anterior, también contiene soya, fécula y empanizadores. Además, tiene más grasa de la declarada, pues aunque la etiqueta reporta 6.8 por ciento, contiene 11 por ciento.

Después de obtener las conclusiones del estudio, la revista enfatizó que comer este producto no es equivalente a una pieza de pechuga de pollo y que a pesar del contenido, los precios de los nuggets son muy altos, y pueden encontrarse hasta en 842 pesos por kilo.

“El kilo de pechuga deshuesada no vale eso, y si aquí es mucho más alto, y te lo están dando precocinado, pero no están dando pollo, no es algo saludable”, recalcó.

Los nuggets también destacan, sin importar la marca, por tener al menos un sello octagonal del nuevo etiquetado frontal, pues contienen exceso de grasas trans, de calorías, de grasas saturadas y de sodio.

La dependencia sugirió a las familias mexicanas consumir nuggets caseros, ya que tiene mayor proteína y la mitad de grasas que contienen los ya preparados.

