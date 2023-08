La NBA anuncia calendario para la próxima temporada; buscará descanso de jugadores

Por Tim Reynolds

Washington, 18 de agosto (AP).– Maximizar el descanso de los jugadores y limitar las exigencias de viajes fueron otra vez dos de los objetivos principales de la NBA al definir el calendario de la temporada próxima, según afirmó la propia liga el jueves, al anunciar los partidos para 2023-24.

Los equipos tienen un promedio de 14 casos en que disputarán partidos en días consecutivos en la próxima campaña. Se trata de un aumento ligero respecto de los 13.3 registrados por equipo la temporada anterior.

Y los duelos en días consecutivos con un viaje de por medio se reducirán a nueve casos en promedio. Ello marca un descenso respecto de los 9.6 observados la campaña anterior por equipo.

Ningún conjunto jugará un día antes o después de partidos emitidos por la televisión nacional, como los de Navidad o los de fin de semana transmitidos por ABC.

Y ningún partido del nuevo torneo In-Season hará tampoco que los equipos jueguen en noches consecutivas.

Los equipos han recibido un calendario de 80 encuentros para la próxima temporada por ahora. Los otros dos partidos se basarán en el desempeño que tengan en el nuevo certamen que comienza el 3 de noviembre.

Denver conmemorará su campeonato y recibirá al comisionado Adam Silver el 24 de octubre, en la noche inaugural de la campaña, cuando sea anfitrión de los Lakers de Los Ángeles en el primero de los mil 230 partidos que conformarán esta temporada regular.

View this post on Instagram

El segundo duelo de la doble cartelera será el de Phoenix ante Golden State. Es decir, el equipo anterior de Chris Paul enfrentará a su nuevo conjunto.

Si Paul aparece en el encuentro, llegará a mil 215 en la campaña regular y a mil 364 en general durante su carrera. Y nunca ha entrado desde el banquillo.

La última vez que Paul no comenzó un partido oficial fue el 13 de diciembre de 2004, cuando llegó ligeramente tarde para tomar el autobús del equipo y permaneció fuera los primeros cuatro minutos de un choque entre Wake Forest y Temple.

View this post on Instagram

El debut de Victor Wembanyama, primera selección del draft, está programado para el 25 de octubre, la segunda noche de la temporada, cuando San Antonio reciba a Dallas.

La Navidad en Nueva York sigue siendo una tradición de la NBA.

Los Knicks jugarán el 25 de diciembre por 56ta ocasión. Abrirán la quíntuple cartelera navideña recibiendo a los Bucks de Milwaukee al mediodía.

View this post on Instagram

El resto del programa navideño es: Golden State-Denver, Boston-Los Ángeles (Lakers), Filadelfia-Miami y Dallas Phoenix.

Con los Lakers, LeBron James tendrá otra oportunidad de ser el líder en triunfos navideños. Ha disputado 17 partidos en esa fecha, y sus equipos tienen una foja de 10-7.

El otro jugador con 10 triunfos en Navidad es Dwyane Wade, recién exaltado al Salón de la Fama. Sus equipos tuvieron un registro de 10-3 en estas festividades.

Erik Spoelstra, entrenador de Miami, pondrá en juego su marca perfecta de 8-0 en 25 de diciembre. Sólo Jack Ramsay (11-3), Phil Jackson (11-7), Gene Shue (9-4) y Red Auerbach (9-6) ostentan más victorias navideñas que Spoelstra.

Drop the matchup you're most excited for in the replies ⤵️ pic.twitter.com/xZ2f4MfHIw

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 17, 2023