VIDEO ¬ La derecha despierta a su expresidente favorito para atacar a AMLO-Claudia

En esta entrega de VERSUS, Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán y Meme Yamel expusieron por qué la derecha ha recurrido a una figura como Ernesto Zedillo para erigirlo como su “nuevo consentido”.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La derecha en México ha recurrido nuevamente a Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de sus expresidentes favoritos, para encabezar el más reciente ataque contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, coincidieron Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán y Meme Yamel.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas cuestionaron que la oposición busque construir entorno a Zedillo, la figura de un expresidente ejemplar y, por lo mismo, minimice los estragos económicos, políticos y sociales que ocurrieron durante su gestión, marcada por la implementación del modelo neoliberal que se estrenó en el país antes, en los años 80.

Este fin de semana, Ernesto Zedillo puso fin a un veto autoimpuesto para no hablar sobre la situación política del país y se posicionó en contra de la Reforma Judicial recientemente aprobada y promulgada, al calificarla como “una felonía histórica”. Sus declaraciones, hechas durante su participación en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, han sido aplaudidas por la oposición, aunque provengan de un personaje que ha sido cuestionado por los resultados que dejó su gestión.

“Aquí en México, bajo la lógica de que no había dictaduras y que eran gobiernos civiles, también se implementaron persecuciones, también se abrió el libre mercado, y eso es lo que representan los grupos de Miguel de la Madrid, de (Carlos) Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo y hasta la fecha todavía estos grupos buscan hacer prevalecer todas esas concesiones que tuvieron a partir del desmantelamiento del Estado durante la década de los 80 y 90”, expresó Alina Duarte.

La periodista expuso que estas son precisamente las características fundamentales de Ernesto Zedillo, en cuyo Gobierno se privatizaron los trenes, la industria eléctrica, el gas, además de que se hizo todo lo posible “por desmantelar lo que quedaba después un gobierno como el de Salinas de Gortari, que claro que le echó ganitas, en desmantelar y privatizar absolutamente todo, pero también que estuvo al frente de masacres como las del Charco, de Aguas Blancas que pocas veces no se se piensa”.

“Ahora la derecha quiere hacerlo como un héroe al momento en que da estas declaraciones de la deriva autoritaria, cuando fueron los que encabezaron persecuciones, privatizaciones, etcétera. A mí me parece fundamental ligar todo este desmantelamiento porque para reformar, para lograr estas privatizaciones, se desmanteló una Constitución que era profundamente revolucionaria, que era emanada de la Revolución Mexicana, y ahí sí no pusieron peros”, cuestionó.

Alina Duarte ahondó cómo Ernesto Zedillo formó parte del Consejo de Citigroup y también del Consejo de los ferrocarriles que él ayudó a desmantelar. “Es el cinismo hecho personas, para que ahora vengan a decir que la deriva, es que esto es populismo, cuando en realidad lo que tienen que salir a decir es que ellos forman parte de una élite que se benefició con desmantelar absolutamente todo los servicios públicos”.

Meme Yamel cuestionó a su vez los privilegios de los gozan personajes como Ernesto Zedillo y el tipo de Justicia que defienden. “Si nos vamos a los antecedentes de la administración de Zedillo, creo que queda muy claro a quién defiende Zedillo, Zedilló privatizó los ferrocarriles de México y dónde terminó trabajando, terminó trabajando en la empresa a la que le privatiza”.

“Zedillo, después, cuando viene la privatización de Banamex, que ya no le toca a él, viene en la administración siguiente, ¿dónde termina trabajando? En el consejo de Citigroup. Entonces, si nos vamos a los antecedentes de Zedillo, ¿en donde están sus intereses, a qué pueblo defiende? ¿Zedillo defiende a los mexicanos de la Sierra, defiende a los mexicanos de las comunidades rurales, defiende a los miles de encarcelados que no tienen sentencia?”, cuestionó. “Por supuesto que no. Zedillo defiende los intereses de las empresas a las que les entregaron los ferrocarriles de México, Zedillo defiende a estas empresas extranjeras que terminaron haciéndose de propiedades de la Nación”.

Meme Yamel sostuvo que Zedillo, como también ha ocurrido con Carlos Salinas, siempre ha tenido sus agendas muy claras: “la agenda particular de Zedillo y por eso es que siempre se mueven estos círculos macroeconómicos y con economistas globales y demás, siempre la agenda de Zedillo es como hacer una reventa, hacer una subasta de los bienes de la nación a empresarios extranjeros, a intereses extranjeros, o sea esa esencia de la neoliberalización de literalmente decir vamos a vender hasta el aire que respiramos”.

En su intervención, Adriana Buentello planteó cómo la oposición ha revivido a este personaje cuando se encuentra completamente destruida. “Ya se dieron cuenta que no tienen personajes con calidad moral y yo creo que de alguna manera empiezan a revivir este personaje porque quizá de los expresidentes es el no tan reciente”.

“Un Vicente Fox, un (Felipe) Calderón están muy presentes en este sexenio intentando mover también a la oposición. Vieron que no funcionó y están intentando con un personaje que creo que ha tenido una trayectoria relativamente gris, en cuanto a lo mediático, no porque su gestión haya sido gris, él tiene en su haber no solamente el tema de las privatizaciones, sino también las masacres de Aguas Blancas y Acteal que también hay que recordar y hay que estar insistiendo porque son crímenes de lesa humanidad”.

Buentello criticó que desde algunos espacios de la prensa más conservadora se hable de Ernesto Zedillo como “el arquitecto de la democracia” cuando se trata de un personaje que es responsable de masacres. “Hay investigaciones periodísticas. Milenio, lo dio a conocer hace algún tiempo, donde Ernesto Zedillo posee acciones justamente de los sectores que privatizó o rescató. en el caso del Fobaproa posee, por ejemplo acciones en cuatro empresas: Citigroup, de la que fue Integrante de la Mesa Directiva por casi 10 años; Procter & Gamble, de bienes de consumo y también, Alcoa que es tercera productora de aluminio a nivel mundial y Unión Pacific, una empresa ferroviaria de las más grandes en Estados Unidos”.

“Así que no es poca cosa todo lo que ha hecho en su gestión: el neoliberalismo pues arrancó a principios de los 80, pero que se le da con Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo un impulso mucho más fuerte. Eso no podemos dejarlo pasar por alto porque justamente lo que está en juego son estos modelos económico políticos e independientemente de si estamos o no en favor de una reforma judicial, los poderes que se están moviendo”, refirió.

Daniela Barragán puntualizó por su parte que quien queda peor parado no es el propio Zedillo “que sale del escondrijo muy de vez en cuando”, sino quienes lo muestran como un líder y una voz autorizada. “Muchos dicen, ‘ay no, es el expresidente más discreto’, ‘cuida las formas’. No, sale del escondite cuando es necesario, ahorita salió por la Asociación Internacional de abogados, que son justo estas organizaciones que organizan eventos internacionales en países casi ‘al azar’, que casual que en México justamente organizan cuando se está viendo lo de una nueva Reforma Judicial y entregan premios y casualmente ese premio se lo entregan a Norma Piña y casualmente también traen a un Ernesto Zedillo para hablar de ese tema”.

Barragán consideró que en realidad se trata de un personaje “que para muchos puede ser muy discreto, pero para muchos, muchos más, es un personaje gris y malévolo”. Al respecto, recordó “el error de diciembre”, la crisis económica que dejó familias destruidas, que provocó suicidios de muchísimas personas y que causó que muchas personas perdieran sus ahorros, perdían sus patrimonios. “Dejó, en verdad, en ruinas a muchísimos a millones de personas y para luego en el 98, sí venir y salvar a los banqueros con el Fobaproa. Ese es el legado de zedillo y creo que están peor parados los que ahorita están como maravillados”.

“Zedillo está siendo Zedillo en ese papel de ser este el expresidente más discreto, pero creo que alrededor los que están aplaudiéndole son los que quedan peor parados que son otra vez periodistas y abogados que no les interesa hacerse los ciegos con toda una cantidad de evidencia que te sale con tan solo meter el nombre de Zedillo en Internet”, comentó.

Daniela Barragán cuestionó el que Zedillo sea “el nuevo consentido”, pues “la semana pasada era Norma Piña, hace algunos meses era Xóchitl Gálvez, hace tiempo atrás era Claudio X. González y ahorita son capaces de rebajarse y poner en un pedestal a Ernesto Zedillo con tal de que le regrese un poco a la vida después de esta derrota que fue la aprobación de la Reforma al Poder Judicial”.

“Así lo hemos visto con los demás expresidentes, a lo mejor Zedillo no lo ha hecho en su cuenta de Twitter, pero lo vemos muy activo en ese tipo de asociaciones internacionales, o sea eso habla de que son activos, nada de que andan dormidos por ahí dando clases, haciéndose los intelectuales. Son personajes activos que a través de estas organizaciones están haciendo trabajos en distintos países para sí ser una especie de contrapeso de los gobiernos democrático”.

Y puntualizó: “Creo que están en ese mismo grupo de los resentidos a los que les ha ido muy bien por cierto o sea, porque no estamos hablando de que a los expresidentes se les haya maltratado sino todo lo contrario tienen sus propios negocios aunque estemos hablando de un asunto de puerta giratoria, de que fueron presidentes de un país y luego se van a las empresas con las que casualmente hicieron negocios”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.