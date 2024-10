Lenia Batres dice que buscará reelección en SCJN, y ayer lo confirmó Yasmín Esquivel

De acuerdo con la convocatoria, los cargos judiciales deberán votarse el primer domingo de junio de 2025, entre ellos cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual se postularán las Ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que competirá por un escaño en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las próximas elecciones en junio de 2025, como parte de la Reforma Judicial para elegir a sus integrantes por medio del voto popular.

“Sí, sí, por supuesto. Y por supuesto para mí sería un enorme honor poder competir, ir por el voto popular y ser parte del primer pleno electo por voto universal, directo y secreto de nuestro pueblo”, dijo este jueves en entrevista en la Feria del Libro de la Ciudad de México.

Batres Guadarrama anunció que utilizará el llamado “pase automático” en la boleta de las elecciones para la Corte, como señala la Constitución, en la que también se elegirá a los jueces y magistrados, ante la iniciativa que entró en vigor el pasado 16 de septiembre. “Si no renunciamos, automáticamente pasamos a la boleta”, indicó.

Asimismo, la Ministra mostró su apoyo a la nueva reforma al afirmar que ella permitirá someter al Poder Judicial de la Federación (PJF) a un control democrático, lo que lo hará más transparente y eficiente en cada proceso del país.

“Y eso solamente puede suceder con una generación de jueces que desaprueben la impunidad, de García Luna y de todos los que se llevan el dinero del país, o que tienen cuentas con dinero público”, comentó.

En la misma línea, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa apuntó que “nada sería más gratificante” que continuar en su encargo dentro de la Corte, el cual ocupa desde el 2019, por lo que contendrá por el mismo lugar en la SCJN en 2025.

“Los que estamos en funciones -jueces, magistrados y ministros- tenemos un pase automático a la boleta; en ese sentido, será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia. Es el cargo más importante de mi vida”, expuso.

Previamente, Yasmín Esquivel Mossa aseguró que sería algo inédito e ilegal que los ochos ministros que votaron a favor de revisar la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial puedan revertirla, pues dijo, se mandaría el mensaje de que un poder está por encima de otro.

En entrevista para el programa “Noticias a las dos” que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Ministra Esquivel indicó que se trata de un tema polémico y recalcó que sería totalmente contrario a Derecho pretender declarar inconvencional la propia Constitución.

“Sería algo inédito, sería algo ilegal, es algo que no debe proceder porque estaríamos nosotros, un poder, ocho ministros de la Suprema Corte, estar en contra de este poder reformador del Estado, este poder que se encuentra arriba de los otros tres poderes, entonces entraríamos en un grave problema porque estaría determinándose que no se debe aplicar la reforma constitucional cuando ya el constituyente lo dijo así, cuando las mayorías calificadas del poder legislativo determinaron algo diferente”.

La Ministra aseveró que los integrantes de la SCJN no tienen facultades para invalidar o declarar inconstitucional la Constitución y por ende, deben acatar lo que establece la Carta Magna.

“Eso que hizo el Constituyente permanente no lo puede modificar un poder constituido del Estado, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dentro de las facultados que tenemos los ministros de la Corte no se prevé en ninguna parte de la Constitución que podamos invalidar, declarar inconstitucional la propia Constitución, nosotros somos garantes de la Constitución, no podemos declarar la misma Constitución como invalida, tendremos que respetar puntualmente lo que dijo el Constituyente permanente”.

Pese a esta situación, la Ministra Yasmín Esquivel expresó su confianza porque al final los ministros terminen desechando el recurso y se haga cumplir la Constitución.

“Yo no creo que lleguemos a esa situación donde ocho ministros determinen que no se aplique la reforma constitucional, no creo que así pase y espero que así sea”.

Asimismo, la Ministra Yasmín Esquivel afirmó que la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025 será histórica. Por ende, anunció que participará en la elección para poder reelegirse en su cargo.

“Es una elección histórica, en esta elección que tenemos frente a nosotros se van a elegir a la mitad de los jueces. Para mí sería un alto honor tener la oportunidad de seguir sirviendo a mi país, durante 40 años he sido servidora pública, los últimos 24 años como juzgadora y continuar sirviendo a mi país desde la SCJN para mí, además de ser un honor, es el mayor privilegio que he tenido en mi vida”.

Yasmín Esquivel recalcó que los perfiles que participen en el proceso deben ser personas de excelencia, con independencia, con autonomía en el ejercicio de la función, personas con la capacidad y la prudencia necesaria que se necesita para el cargo.

La jurista señaló que las personas interesadas en participar, además de contar con una carrera judicial, también deberán contar con gran legitimidad social.

“Es un proceso donde va a participar la ciudadanía para elegir por primera vez a sus juzgadores. Además de la carrera judicial y los antecedentes que tenga la persona que se llegue a inscribir es muy importante que tenga una gran legitimidad social y esa legitimidad social va a depender únicamente del voto popular, ese voto popular le da al juzgador una gran independencia y autonomía para poder desarrollar su función”.

La convocatoria para la primera elección de integrantes del Poder Judicial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición vespertina del martes 15 de octubre. En el documento se detalla la realización del proceso electoral extraordinario 2025, donde serán elegidos por voto popular jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte.

De acuerdo con la convocatoria, los cargos judiciales deberán votarse el primer domingo de junio de 2025, entre ellos cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-Con información de Nancy Gómez y Manuel González.