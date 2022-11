Fitch mantiene calificación de México en “BBB-” por prudencia fiscal y monetaria

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– La agencia Fitch Ratings ratificó en “BBB-” la calificación crediticia de largo plazo de México, con perspectiva “estable”, luego de que determinó que el país mantiene una prudencia fiscal y monetaria.

“La calificación de México está respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y sólidas y una proyección de deuda pública respecta al Producto Interno Bruto (PIB) estable en niveles por debajo de la mediana BBB”, dijo la agencia internacional en un comunicado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó además que la calificadora resaltó el compromiso del Gobierno de México con la prudencia fiscal y monetaria y destacó que las finanzas públicas continúan mostrando un buen comportamiento por encima de la mediana de países pares con calificación de BBB, “incluyendo déficits fiscales moderados y una trayectoria estable de la deuda con respecto al PIB”.

La agencia también detalló que México cuenta con una posición externa robusta debido al tipo de cambio flexible, un nivel adecuado de reservas internacionales y un bajo déficit en cuenta corriente apoyado por la inversión extranjera directa.

A esto se suma la reciente ratificación de la línea de crédito flexible por parte del FMI por un monto de acceso equivalente a 47 mil millones de dólares.

Fitch resaltó el mejor dinamismo de la economía mexicana durante el año apoyado por la recuperación del consumo privado, la creación de empleo y el ingreso por remesas. Además, señaló que el nearshoring es una importante oportunidad de crecimiento para México dada las tensiones geopolíticas entre China y EU. En este contexto, enfatizó la importancia de elevar los niveles de inversión para elevar la calificación del país.

Insurers face many headwinds in the near term, among them sharply dropping GDP growth and near-double-digit #inflation.#FitchRatings senior #Insurance analysts and external speakers discussed this and more at our recent NA Insurance event. Read our recap: https://t.co/OCXiCPVgJr pic.twitter.com/m88b9dyKLS

— Fitch Ratings (@FitchRatings) November 18, 2022