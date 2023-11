La CdMx propone nueva Ley de alojamiento para regular Airbnb y más apps de hospedaje

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobierno de la CdMx presentó al Congreso local una iniciativa para poner orden al aumento de al menos 20 mil unidades ofertadas por plataformas como Airbnb, Booking o Marketplace a las que se les ha atribuido el aumento de la renta habitacional, el desplazamiento de vecinos de algunas zonas y el surgimiento de hoteles sin permisos de uso de suelo ni protección civil.

Sin embargo, desde la perspectiva vecinal y urbanística, sigue haciendo falta una ley para los inquilinos, ya que esta regulación no parte desde el derecho a la vivienda sino desde el interés turístico: el turismo representa el 9.1 por ciento del PIB capitalino y el 14 por ciento de los empleos de manera directa e indirecta de la Ciudad de México. Según el Consejo Mundial del Turismo, es la octava ciudad en el mundo en cuanto a la participación de turismo dentro del desarrollo económico y de empleos en el mundo.

“Es una regulación turística, no tiene nada que ver con la vivienda”, dijo Rosalba Loyde, investigadora sobre vivienda en alquiler y ciudad.

En Nueva York, con un estimado de 40 mil ofertas de este tipo de alojamiento y con crisis de vivienda, orilló a Airbnb a volver a sus orígenes de inicios del milenio. Esto es, solo poder rentar un Airbnb si el propietario habita el espacio.

Desde septiembre de este año, y ya contando con el capital humano de una oficina de protección de inquilinos, la nueva normativa neoyorquina obliga a todos los anfitriones a registrarse ante las autoridades locales, ya que prohíbe el alquiler de departamentos enteros durante menos de 30 días cuando no estén presentes los dueños. En Barcelona, España, desde 2021 existe una limitante similar y un equipo especializado comprueba si hay anuncios de menos de un mes para retirarlos, pero aún así ha habido violaciones regulatorias.

En contraste, la iniciativa del Gobierno de la CdMx solo reforma la Ley de Turismo sin contemplar a los inquilinos. Con base en un diagnóstico preliminar, y sin la metodología transparente hasta el momento, determinaron que en la última década ha aumentado el número de inmuebles ofertados por Airbnb y otras plataformas digitales en la ciudad, pero el incremento de las rentas de vivienda y el desplazamiento de vecinos no está fomentado exclusivamente por este tipo de alojamiento, planteó en rueda de prensa Eduardo Clark, director del Gobierno Digital.

A partir de estos datos en desarrollo, esta legislación plantea un Padrón de Anfitriones (límite de no más de tres inmuebles a rentar) y un Padrón de Plataformas (oferta) para evitar el acaparamiento de inmuebles con oferta de corta estancia, controlar el pago de impuestos y garantizar seguridad y salubridad a los huéspedes/nativos digitales. También busca eliminar el surgimiento de hoteles sin uso de suelo comercial, permisos de seguridad, planes ni programas de Protección Civil, entre otros.

“Lo que buscamos es reducir las personas que buscan hacer un negocio al tener muchos y varios inmuebles, que no haya un acaparamiento masivo de vivienda de un inversionista que compre 300 unidades y las ponga por toda la Ciudad al estar limitado a tres inmuebles por propietario; y si incrementamos el número de inmuebles en renta de mediano y largo plazo, hacemos que baje un poco la presión del precio”, dijo Clark.

En cambio, abundó al reconocer los diferentes tipos de Airbnb: “Si un adulto mayor tiene una casa con cuatro, cinco cuartos, él vive ahí solo, puede él ofertarlos viviendo en esa casa, sacar más ingreso, y eso es una parte de lo que era el espíritu original de estas plataformas hace ya más de una década”.

No obstante, sólo es “una cartita de buenas intenciones” donde, a falta de un organismo con dientes que aplique esta ley con visitas de revisión, se deja a la “buena intención” de los anfitriones y de la empresa, dijo Sergio González, vecino de la céntrica Juárez.

“Es una iniciativa pobre, una retórica del vacío”, acusó porque, argumentó, no considera el surgimiento de prestanombres ni sanciones claras a la violación de uso de suelo (habitacional por comercial).

Eduardo Clark, el director de Gobierno digital, reconoció que aunque se cuenta con un refrendo anual están operando “en un principio de confiar en los ciudadanos”.

La Juárez registró una disminución de dos mil juaricas de 2010 a 2020 (Inegi) que el observatorio ciudadano de Sergio atribuye a la gentrificación. Rosalba Loyde, investigadora sobre temas de renta y vivienda, compartió otro dato con base en las áreas estadísticas básicas del Inegi: hay casos como la colonia Juárez, Centro Histórico, Roma y Condesa donde cuatro de cada 10 viviendas de la zona son ofertadas por Airbnb. Sin embargo, planteó que son acercamientos ante la falta de transparencia de datos de las empresas de plataformas digitales.

¿Cuándo habrá una Ley inquilinaria para garantizar el derecho a la vivienda y controlar el aumento desproporcional de las rentas que desplaza a vecinos? El Diputado morenista Fernando Camino, quien estuvo en las mesas de diálogo para construir la Ley Airbnb con perspectiva turística, planteó que es necesaria para la CdMx, pero este momento político no es el óptimo: falta generar información sobre el alquiler por zonas y tiempo para debatir, por lo que el proceso de desarrollo del proyecto podría empezar hasta septiembre de 2024, con la nueva III Legislatura del Congreso CDMX tras las elecciones de junio.

“No es un tema de las plataformas, es un tema de cómo el servicio que dan las plataformas a veces se pueden prestar para abusos. Por ejemplo, una persona que construye con las reglas de construcción normales un edificio de departamentos y después pone varios pisos a rentar en estas plataformas, es decir, un hotel clandestino”, afirmó el legislador. “Si bien no se ha presentado un fenómeno de gentrificación, sí hay lugares donde es susceptible porque hoy tenemos una Ciudad muy apetecible no solo para los turistas, sino para los nómadas digitales”.

Por lo pronto, el viernes 17 de noviembre el Gobierno de la CdMx presentó la reforma a la Ley de Turismo. Primero pasará por la Comisión de Turismo, presidida por la Diputada panista Frida Guillén, y luego subirá al Pleno. Se estima que se logre aprobar el dictamen en comisiones este mismo periodo que termina en un mes y se vote en Pleno a inicios del próximo año.

LEY AIRBNB EN TURISMO

Desde 2020, ante los diversos desalojos por la crisis económica y sanitaria, se intentó una proyecto de reforma al Código Civil en materia de arrendamiento en la Ciudad de México, pero no se logró avanzar en algo concreto. Hasta finales de 2022 colectivos volvieron a intentarlo al entregar un pliego petitorio al Gobierno capitalino para mitigar la gentrificación.

Este noviembre, a meses de terminar su breve gestión, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Martí Batres dijo que el objetivo de la iniciativa legislativa es dar tranquilidad a los vecinos para que “no sientan que hay una situación de desplazamiento, de gentrificación”; atender la inquietud de la industria hotelera de “una competencia desigual” en cuanto a pago de impuestos y regular a las plataformas digitales de alojamiento para darles “certidumbre” y orden.

“Evitamos la generalización masiva en el uso de inmuebles habitacionales para renta con plataformas digitales; ponemos límites para el uso de inmuebles que tenga un anfitrión que no puede dedicar más de tres inmuebles a este uso; ponemos un mecanismo de refrendo anual para saber que, en efecto, quien está cumpliendo con las reglas puede seguir trabajando y quien no está cumpliendo con las reglas ya no tiene el refrendo anual”, resumió Batres esta semana en rueda de prensa.