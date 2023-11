Alcalde acusa a “Alito”, a Xóchitl y al PAN de mentirle y, luego, designar a Taboada

El priista lamentó que tanto el PRI como la propia candidata virtual a la Presidencia por el Frente Amplio por México le hayan mentido y simulado un proceso democrático; “Xóchitl Gálvez tiene que cambiar el rumbo, que cuide sus amistades”, señaló.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– El Alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor a la Jefatura de Gobierno. Acusó a Alejandro Moreno y a Xóchitl Gálvez de mentirle y simular un proceso democrático.

“Lamento que las dirigencias y la propia candidata a la presidencia me hayan mentido, simularon un acto democrático, si así esperan ganar la Jefatura de Gobierno y la Presidencia están perdidos, le están mintiendo a la ciudadanía”, dijo Rubalcava en una rueda de prensa en el restaurante Arango de la Ciudad de México.

En la conferencia, en donde llegó sorpresivamente la Alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas a manifestarle su apoyo, reiteró que su salida del PRI es culpa de la dirigencia, no de los militantes.

“Me salgo del PRI, no voy a estar en un partido en el que la dirigencia traicionó los principios, lamento que la misma candidata de la presidencia me traicionó, le están mintiendo a la ciudadanía, Xóchitl Gálvez debe cuidar a sus amistades”, recalcó.

El Alcalde con licencia de Cuajimalpa adelantó que en los próximos días decidirá su futuro político al asegurar que “se lleva bien con todos los partidos”.

En la conferencia, donde estuvieron presentes diputados del PRI-CdMx que lo respaldaron, reiteró que su salida del PRI es porque no va a respaldar “una candidatura manchada por la corrupción, un proyecto en el que no coincidimos”, en referencia a las acusaciones de corrupción inmobiliaria del que se le acusa a Santiago Taboada en la Benito Juárez.

También mostró unas encuestas en donde él aparece arriba de Taboada y aun así las dirigencias del PRI, PAN y PRD decidieron excluirlo y elegir al panista Santiago Taboada.

“He gobernado la Alcaldía cuatro veces y le aporté al PRI 12 diputados”, dijo al revelar que le ofrecieron una Senaduría como premio de consolación.

El Frente Amplio por México en la Ciudad de México impuso al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, como su candidato para competir por la Jefatura de Gobierno en 2024, hecho que generó tensiones en los partidos de la coalición tras dejar fuera a dos de sus cuadros fuertes en la capital: Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, aunque esta última al final no se registró.

Luego de una semana tirante de negociaciones que no pudo concluir antes del miércoles, única fecha en que los aspirantes podrían inscribirse al proceso interno, la noche del viernes las dirigencias de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) eligieron a Santiago Taboada como su candidato para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

En un comunicado enviado por el Frente Amplio por México se informó que el órgano de gobierno de la coalición determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato: Santiago Taboada, Alcalde con licencia de Benito Juárez.

🔵🔴🟡@STaboadaMx es considerado precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno. pic.twitter.com/7nnqvSDFHG — Acción Nacional (@AccionNacional) November 18, 2023

Agregaron que la decisión se comunicará al Partido Acción Nacional para que bajo su orden estatutario se continúe el procedimiento de selección, así como a las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para los efectos legales correspondientes.

La periodista Leticia Robles de la Rosa, con una larga trayectoria cubriendo la fuente política, reveló que Rubalcava se enteró de la designación de Taboada en redes sociales. Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, ni siquiera le avisó.

La decisión de imponer a Taboada podría restarle votos a la coalición en las alcaldías Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Tlalpan, Contreras y Azcapotzalco, según diversos análisis.

ALEJANDRO MURAT, OTRO PRIISTA, DEJA EL PARTIDO

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, presentó este viernes su renuncia “irrevocable” al al cual ha estado afiliado a lo largo de toda su carrera política.

A través de mensaje difundido en redes sociales, Murat expresó su agradecimiento a la militancia tricolor, donde destacó su trayectoria como Diputado federal, director de Infonavit, así como el cargo de Gobernador bajo el lema “por un México mejor” y “los derechos del pueblo de México”.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública”, indicó.

En su declaración, el funcionario aprovechó para anunciar la creación de la Alianza Progresista Por México, el cual será un espacio para que la ciudadanía puedan participar de forma libre y segura, pues no contará con una politica de “miedo y odio”.

A la opinión pública:

Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI. pic.twitter.com/jQtK1Ov92P — Alejandro Murat (@alejandromurat) November 18, 2023

“Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección”, destacó.

La nueva alianza política buscará una nueva visión de México desde los derechos como la educación, acceso a la salud, apoyo al campo, empleo digno, medio ambiente, democracia, seguridad, justicia social y una vida libre sin violencia. Además, tiene el objetivo de generar un espacio abierto de diálogo, discusión y reflexión para aportar un progreso en el país.

Finalmente, Murat Hinojosa destacó los resultados que ha tenido a lo largo de su carrera en distintas responsabilidades, ejemplo de ello es el proyecto del Corredor Interoceánico producto del acuerdo político de los 3 ordenes de Gobierno. De esta forma, hace un llamado a la población de ser protagonistas activos en la construcción de la historia de México.