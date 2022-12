PERFIL | Armando Guadiana, un hombre de la 4T... y de los negocios mineros y taurinos

En el Estado de México, Morena no tenía dudas sobre su candidato. En Coahuila el misterio se resolvió y el partido decidió, con base en encuestas, que el candidato será Armando Guadiana. Uno de los aspirantes calificó el resultado como que se optó por “cohabitar con el enemigo”, entonces, ¿cuál es el pasado de Guadiana?

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Senador Armando Guadiana Tijerina, que es reconocido por no dejar su sombrero y su bigote prominente, será el candidato de Morena para la gubernatura de Coahuila.

El pasado martes, Mario Delgado, presidente del partido, informó que con base en tres sondeos, uno interno y dos por medio de empresas privadas —Mendoza y Blanco, y Covarrubias y Asociados— resultó que por más de 10 puntos el coordinador en la entidad del norte del país será el Senador Armando Guadiana.

Luego del anuncio, voces dentro del partido mostraron su inconformidad con el resultado de las encuestas que llevaron a la decisión. Una de ellas fue la de Ricardo Mejía Berdeja —actual Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana— quien era otros de los aspirantes a candidatos y quien aseguró que los resultados derivaron de una “encuesta sesgada”.

Mejía consideró que Mario Delgado va en contra de la Cuarta Transformación, ya que al tomar como ganador a Guadiana Tijerina, se tendrá a alguien que “cohabita con el enemigo”, refiriéndose a los priistas Miguel Riquelme Solís, Rubén Moreira, Manolo Jiménez y Chema Fraustro.

Aunque en un primer momento, Mejía Berdeja se quejó de los resultados, el jueves 15 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló por él en Palacio Nacional y anunció que continuará en la SSPC y que lo representará a él en Coahuila para algunos proyectos. Además, que con mucha madurez acepta el resultado de las encuestas de Morena en la entidad.

Y remató con que el Senador Guadiana es alguien que “jamás critica al PRI ni con el pétalo de una rosa”. Otras voces apuntaron a lo mismo: el pasado priista de Guadiana.

El ingeniero originario de Múzquiz tiene en su trayectoria política distintos puestos entre los que destacan el ser miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y consejero de la Cámara Minera de México.

Como funcionario público, fue Director General de Catastro del Estado de Coahuila, de 1971 a 1973, año en que deja el puesto para ser Diputado local de la X Legislatura en el Congreso de Coahuila.

Guadiana Tijerina fue siempre miembro activo del PRI; en 2012 se sumó a Morena en donde tuvo tareas como la de promotor de la ciudadanía nacional y programas del partido en Coahuila. Tomó tanta relevancia que fue el candidato a la gubernatura en 2017.

Tras la derrota, en julio de 2018, fue candidato a Senador de Morena por Coahuila y ganó. Luego intentó de nueva cuenta competir por un puesto en la entidad, al ser candidato a alcalde de Saltillo, pero perdió.

Regresó al Senado y ¿cómo ha sido su papel como legislador? De acuerdo con los datos delos 390 asuntos votados en la LXIV Legislatura, Guadiana estuvo ausente en 117, la mayoría de sus faltas fueron en los dictámenes y en las discusiones. También tiene registro de solo tres intervenciones.

LAS POLÉMICAS DE GUADIANA

Al ser un político con amplia trayectoria y aunado a eso un empresario carbonero, su trayectoria guarda diversos episodios que él ha tenido que aclarar frente a las críticas y cuestionamientos.

Uno de ellos es la revisión que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por acusaciones de presunto lavado de dinero en la explotación de minas de carbón, que es su principal negocio.

El Senador, en octubre de este año, se presentó ante la FGR y solicitó por escrito información sobre la posible investigación, cuestión que no ha sido revelada. El periódico Milenio, que fue el que dio a conocer la información, señaló que las indagatorias eran por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.

De acuerdo con Milenio, los movimientos irregulares del Senador fueron de 273 millones 371 mil 505 pesos a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados y operaciones con tarjetas de servicio y crédito durante un periodo largo, del año 2007 al 2020.

También fue uno de los nombres que salieron en la investigación periodística global llamada Pandora Papers.

En el año 2021, se publicó información sobre el presunto movimiento de 28 millones de pesos a través de un fideicomiso offshore, que es un mecanismo utilizado en los paraísos fiscales.

Guadiana habría contratado al despacho panameño llamado Alcogal, que es reconocido por su especialidad en estrategias de evasión fiscal. El dinero se detectó en acciones de una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

A través de su cuenta de Twitter, rechazó los señalamientos. Dijo que se trató de un fideicomiso que operó en 2007 hasta 2014, que desapareció con aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se excusó comentando que “ni siquiera estaba cerca de la política minera funcionario público”, es decir, que no declaró porque no tenía la obligación de hacerlo.

“¿La declaración patrimonial? Yo soy Senador a partir del 1 de septiembre de 2018. Entonces, como estos eventos fueron en 2008, 2009, no tenían por qué entrar, ya no existen”, declaró al periódico Reforma en octubre del 2021.

De acuerdo con su declaración patrimonial de 2017, la previa a ser Senador, Guadiana es dueño de 15 terrenos rústicos, tres fracciones de terreno y 12 lotes entre Nuevo León, Coahuila y Zacatecas.

En septiembre del 2020, el periódico El País publicó que cuatro empresas vinculadas al empresario minero y legislador eran proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que apuntaba a un conflicto de interés ya que él es también presidente de la Comisión de Energía del Senado.

El señalamiento no era nuevo, ya que desde el inicio de su puesto como Senador se le criticó por vender carbón a la CFE, hecho que negó y aseguró que desde hace cuatro años no realiza negocios con el Gobierno federal.

Sin embargo, el diario español halló que al menos cuatro empresas asociadas a él o a su familia aparecen entre las potenciales beneficiarias de una solicitud de compra realizada por la CFE. Las empresas en cuestión son Carbón Mexicano, Zapaliname, Río Álamo y Minera 2G, fundadas entre 1993 y 2005, tienen su domicilio en Saltillo, capital de Coahuila, o San Juan de Sabinas, municipio ubicado en la región carbonífera, al norte del Estado.

Luego Guadiana aseguró que no tiene ningún conflicto de interés en la Comisión por la compra venta de carbón: “Quiero advertirles que no tengo ningún conflicto de interés, que el trabajo de promoción, que hemos batallado mucho, tanto un servidor como Senador, como las senadoras también por Coahuila, Verónica Martínez, y Eva Galaz, el Gobernador del estado, Miguel Riquelme, todos hemos intervenido para que se reactive lo más pronto posible la actividad económica en nuestra región de Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez”.

GUADIANA Y SUS NEGOCIOS TAURINOS

El Senador de Morena Armando Guadiana, además de ser empresario carbonero, tiene desde 2006 la ganadería taurina La Cardona en Saltillo, en el rancho El Ojito. También es propietario desde 2009 de la ganadería “De Guadiana” en Mazapil, Zacatecas, como consta en los registros de la Asociación Nacional de Criaderos de Toros de Lidia.

Por su prohibición en el Congreso local, en noviembre de 2015 fue la última corrida de toros en Coahuila, recordó “con tristeza taurina” y advirtió en un video publicado en mayo de 2020, “pronto volveremos a tener la fiesta brava en Saltillo y en toda Coahuila”. En 2021 intentó ser Alcalde de Saltillo. Hizo campaña desde la plaza taurina, pero perdió las elecciones.

Ahora, en asociación con el líder sindical taurino Pedro Haces y el empresario José Aguirre, Guadiana realizó en octubre y noviembre de 2021 corridas en el Monumental de Zacatecas como parte “de la celebración” por el Gobernador David Monreal. En rueda de prensa para anunciar los eventos aseguró que desde el Senado seguirá apoyando las corridas de toros.

Un gran evento en nuestra querida Plaza de Toros de #Saltillo, aquí recibimos el cobijo y respaldo de nuestro Amigo Ricardo Monreal A., Presidente de la Jumta de Coordinación Política del Senado de la República, confiamos mucho en ganar en favor de nuestra Ciudad. pic.twitter.com/km1XZUsj2z — Armando Guadiana (@aguadiana) May 29, 2021

Cuando era priista, el empresario y ganadero se opuso a la intención del Gobierno de Coahuila de prohibir la tauromaquia “por los empleos que se perderían” en los ranchos y las plazas. En febrero de 2012 presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso local, respaldada por la plaza de toros, haciendas taurinas, ganaderos y aficionados, para que las corridas fueran declaradas patrimonio cultural estatal.

Sin embargo, en agosto de 2015 los legisladores aprobaron la prohibición. La iniciativa fue presentada desde 2011 por el Partido Verde, cuando en vísperas de elecciones el empresario minero Guadiana Tijerina señaló el aumento de la deuda durante la gestión de Humberto Moreira Valdés (2005-2011) a 35 mil millones de pesos, esto desde su asociación “Claridad” y mediante desplegados en prensa.

“Yo voté por Humberto Moreira cuando la elección. Los primeros meses de su Gobierno realmente estaba viendo, así como hablamos en el mundo de los toros, que este muchacho iba a ‘salir por la puerta grande’. Era un trabajo intenso el que estaba realizando, pero luego se fue perdiendo en el gasto exagerado y cayó en esto [del endeudamiento]”, le dijo hace diez años Guadiana a la reportera Nancy Flores de Contralínea en un restaurante de Piedras Negras. “Si el hermano [Rubén Moreira] va a empezar a tapar, a cobijar todas las deudas mal utilizadas, unas deudas mal gastadas, no es correcto”.

Visita nostálgica a la Plaza de Toros Fermín Espinosa “Armillita” en #Saltillo, #Coahuila. pic.twitter.com/KGvA8aDkob — Armando Guadiana (@aguadiana) May 15, 2020

Aunque en ese entonces no prosperó la iniciativa, el Gobernador Rubén Moreira (2011-2015) revivió la propuesta contra la tauromaquia días después de que Guadiana anunció sobre sus aspiraciones para contender a la gubernatura por la vía independiente. Finalmente lo intentó en 2017 por Morena.

“No me escandalizo por unos que tratan de defender su fuente de empleo y me ponen un desplegado a mí, aunque no haya sido yo quien inició la Ley ni vaya a ser quien lo resuelva”, dijo Moreira en septiembre de 2015 sobre los desplegados pagados por Guadiana.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.