A 2 meses de la compra, Elon Musk pregunta en sondeo si debería renunciar a Twitter

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El magnate Elon Musk publicó una nueva encuesta en Twitter, la red social que adquirió apenas el pasado 28 de octubre, en la que pregunta si debería dejar su puesto a la cabecera de la empresa.

De acuerdo con la publicación hecha alrededor de las 17:0 horas de este domingo 18 de diciembre, el también dueño de Tesla y Space X se atendrá a los resultados que arroje el sondeo. Aún quedan 10 horas para el cierre de las votaciones.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Previo a su encuesta, Musk dijo que “en el futuro” tendría una votación para hacer cambios de políticas importantes, y de antemano pidió discúlpas y dijo que no volvería a pasar. Sin embargo, esta publicación se dio sin mayor contexto de cual sería el movimiento del “hombre más rico del mundo”.

Unos minutos después de la publicación del sondeo, Musk citó un refrán para hacer alusión a los resultados de la encuesta: “ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo”.

Fue el pasado 28 de octubre cuando Musk concretó la compra de la red social del “pájaro azul” después de una larga batalla legal y meses de incertidumbre. La pregunta en ese momento fue qué haría realmente el multimillonario director ejecutivo de Tesla con la plataforma de redes sociales.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

En sus primeras acciones, Musk despidió a tres ejecutivos jerárquicos de Twitter, pero no se detuvo ahí. A la semana de hacerse del control de la compañía, el creador de Tesla ya había despedido a 7 mil 500 empleados.

Incluso, entre los masivos recortes en Twitter anunciados por Elon Musk, estuvieron los trabajadores de la plataforma en la oficina de México, de acuerdo con los reportes de los mismos miembros de la red social.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022