La reforma al PJF propone que permanencia de actuales ministros se someta a votación

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció más detalles sobre la reforma al Poder Judicial que mandará en 2024, y consideró que no se trata de “quitar” a las y los ministros, sino de que las y los ciudadanos elijan quién ocupará el cargo.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Andrés Manuel explicó que la reforma plantea que las y los magistrados, ministros y jueces actuales no puedan concluir sus cargos actuales, sino que tengan que competir en unas elecciones para continuar.

El Presidente apuntó que realiza análisis con un grupo de expertos para plantear la reforma al Poder Judicial. Además, volvió a arremeter contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El pasado 7 de diciembre, el Presidente anunció que tiene un plan para presentar tres iniciativas de reforma a más tardar en febrero de 2024.

-Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar -dijo en su conferencia de prensa matutina.

-¿Las tres? ¿La Judicial, la de la Guardia Nacional y la Electoral? -preguntó una reportera al mandatario mexicano.

-Sí, puede ser que la de la Guardia antes; pero la Judicial, el plan integral para que se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial. Eso, en febrero -aseguró.

El Presidente López Obrador adelantará el envío de las reformas constitucionales en materia judicial y electoral, ya que lo hará en febrero y no hasta septiembre, como lo había dicho el pasado 9 de mayo.

La finalidad de enviar los cambios hasta ese mes era evitar el rechazo de los proyectos y tener implementado el Plan C: es decir, el voto masivo para mantener a la izquierda en el poder y con la mayoría calificada en el Congreso. En aquella ocasión, destacó que se requiere, en la próxima elección, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales.

EL MINISTRO LAYNEZ ME SIRVE PARA EXPLICAR LA PODREDUMBRE DEL PJF: AMLO

Durante la conferencia matutina de este lunes, el Presidente también habló sobre el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, quien puso freno a la extinción de fideicomisos.

El mandatario expresó que Laynez “le cae bien”, pero que es un ejemplo de “la podredumbre” al interior del Poder Judicial.

“El señor Laynez, la verdad que no tengo nada contra él, no es nada personal, es el que me sirve para explicar la podredumbre que hay en el Poder Judicial, hasta me cae bien el Ministro Laynez. En lo personal, lo respeto”, expresó.