“Nos veían como segunda conquista”: AMLO acusa a empresas españolas de saqueo

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a empresas como Repsol, OHL e Iberdrola de saquear al país, ejecutando así una especie de segunda conquista.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que antes existía una estrecha relación de España con los gobiernos neoliberales y las empresas de esa nación pues “hacían lo que querían” en México, especialmente en los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Era más que estrecha la relación del Gobierno de España con el Gobierno de México durante los sexenios del periodo neoliberal, las empresas españolas hacían lo que querían. Nos veían como tierra de conquista, nos veían como una segunda conquista, pero eso ya se acabó. Hay pruebas abundantes de eso con Repsol, OHL e Iberdrola”, expuso el Presidente en la “mañanera”.

El mandatario consideró que en los sexenios mencionados existía una supervisión laxa de las empresas españolas que se encontraban operando en México, las cuales violaban o incumplían con los ordenamientos legales establecidos sin sufrir las consecuencias que sus acciones implicaban.

Una de las irregularidades que cometieron las empresas españolas fue crear las denominadas “sociedades autoabasto”, que se encargaban de comerciar la energía generada a pesar de que su nombre indicara lo contrario.

“Se tiene una planta, se genera energía para que sea usada por la empresa dueña de la termoeléctrica o de los generadores de energía eólica pero no, no es autoabasto, venden como si fuera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y eso está prohibido”, mencionó.

Por dichas razones, el titular del Ejecutivo resaltó la importancia de la Reforma Eléctrica, la propuesta que considera va a rectificar los errores del pasado para que se cumplan con las leyes y las empresas no tengan el poder ni la posibilidad de engañar sobre su producción energética.

No se llegará a nada en autosuficiencia con la Reforma Eléctrica y sólo quedará como una conjetura de papeles “si no nos ponemos de acuerdo“, afirmó el analista de la industria de energía y economía, Ramses Pech, luego de que ayer se llevara a cabo el primer foro del Parlamento Abierto para la discusión de la iniciativa presidencial.

En entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara, para el programa Café y Noticias, de SinEmbargo Al Aire, el especialista comentó que ese es el más importante y primer reto que enfrenta la aprobación de la reforma en materia eléctrica que es impulsada por el actual Gobierno, ya que de lo contrario la próxima administración podría revertir lo hecho.

Ramses Pech explicó además que esto se debe a que la generación de electricidad en México está conformada por parte de la CFE (43 por ciento), los productores independientes (PIE) (27 por ciento), las subastas de largo plazo (5.28 por ciento), los permisos de autoabasto (12 por ciento) y el mercado nuevo que surgió en la Reforma Energética (12.12 por ciento).

Sin embargo, dijo, tanto los PIE como las subastas de largo plazo sólo pueden entregar la electricidad a la CFE, de acuerdo a los permisos que de la CRE, por ende, “la Comisión tiene el control de la generación de electricidad, de todo lo que se genera en nuestro país, del 75.8 por ciento para comercializar”.

Luego de la aclaración sobre la pérdida de mercado, el analista resaltó que esto no significa que la Reforma Eléctrica no vaya a servir, pues “no es un plan, sino una herramienta”.

Lo anterior, lo basó en lo que ha sucedido a raíz de la Reforma Energética, ya que la inversión directa extranjera, que estaba entre el dos y el tres por ciento, subió hasta el 18 por ciento, aseguró Pech basado en los reportes de la Secretaría de Economía (SE).

Finalmente, Ramses Pech dijo al programa de Café y Noticias que el otro reto que enfrenta la discusión de la reforma en materia eléctrica es que “se pierde mucho el tiempo en discusiones donde no hay un fin o algo que lleve al país a tener una autosuficiencia energética”.

“Y no hablo de soberanía, porque eso no tiene nada que ver hoy en día; es ver cómo podemos generar nuestra propia electricidad al consumidor. Esto lo digo porque el 5 de febrero del 2020, el partido de Morena –que me extraña mucho que hoy está pidiendo un debate sobre una Reforma Energética – presentó una propuesta en donde hacían una ley de planeación estratégica homogénea de largo plazo. ¿Por qué no mejor discutimos este tipo de leyes en lugar de estar cambiando la constitución?, y esto me dice que estamos perdiendo el tiempo. Llevamos más de 2 años que no se generan plantas de generación eléctrica”, terminó.