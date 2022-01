Un nuevo universo, Madres paralelas y Oscuro deseo llegan a Netflix en febrero

El gigante del streaming es consciente que maratonear no lo es todo, es por eso que preparó una serie de estrenos cinematográficos perfectos para pasar el fin de semana en casa.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Después de haber comenzado el año con fuerza gracias a títulos como Rebelde, Archivo 81, Madre/Androide y Neymar: El caos perfecto, Netflix compartió la lista de producciones que llegarán a su catálogo durante el mes de febrero.

Dentro de las series que llaman la atención para maratonear a lo largo del segundo mes del 2022 se encuentran la segunda y última temporada de Oscuro deseo, protagonizada por Maite Perroni, y Vikingos: Valhalla, secuela que está ambientada unos 100 años después de la serie original.

El gigante del streaming es consciente que maratonear no lo es todo, es por eso que preparó una serie de estrenos cinematográficos perfectos para pasar el fin de semana en casa. Entre las películas que llegan para hacer combo con un buen tazón de palomitas se encuentran Madres paralelas, A través de mi ventana, La masacre de Texas y por qué no, el Spider-Man de Miles Morales también llegará a Netflix de la mano de Un nuevo universo.

A continuación te compartimos la lista de títulos que aterrizarán a la plataforma de Netflix a partir de los primeros días de febrero.

SERIES

· Vikingos: Valhalla (25/2/2022)

· Oscuro deseo: Temporada 2 (2/2/2022)

· Inventando a Anna: Miniserie (11/2/2022)

· Dulces magnolias: Temporada 2 (4/2/2022)

· Murderville (3/2/2022)

· Alguien está mintiendo (18/2/2022)

· Cómo criar a un superhéroe: Temporada 2 (1/2/2022)

· Toy Boy: Temporada 2 (11/2/2022)

· Fuerza Espacial: Temporada 2 (18/2/2022)

· El amor es ciego: Temporada 2 (11/2/2022)

· En busca de Ola (3/2/2022)

· El joven Wallander: La sombra del asesino (17/2/2022)

· Swap Shop: Temporada 2 (16/2/2022)

· El gato ladrón (22/2/2022)

· Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9 (17/2/2022)

· Keeping Up with the Kardashians: Temporada 10 (17/2/2022)

· Are You The One: El match perfecto – Temporada 4 (15/2/2022)

PRELÍCULAS

· Madres paralelas (18/2/2022)

· A través de mi ventana (4/2/2022)

· A mi altura 2 (11/2/2022)

· Perdona nuestras ofensas (17/2/2022) En

· La masacre de Texas (18/2/2022)

· Venganza a golpes (17/2/2022)

· Especial de Rabbids: La invasión – Misión a Marte (18/2/2022)

· Erax (17/2/2022)

· Mi mejor amiga, Ana Frank (1/2/2022)

· El regreso a casa de Madea (25/2/2022)

· Disparo al corazón (17/2/2022)

· No me mates (20/2/2022)

· Spider-Man: Un nuevo universo (27/2/2022)

· Purasangre (14/2/2022)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Descenso: El caso contra Boeing (18/2/2022)

· jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (16/2/2022)

· El estafador de Tinder (2/2/2022)

· El peor inquilino del mundo (23/2/2022)

· MeatEater: Temporada 10 (Parte 2) (2/2/2022)

· Race: Bubba Wallace – Miniserie (22/2/2022)

NIÑOS Y FAMILIA

· Kid Cosmic: Temporada 3 (3/2/2022)

· Ridley Jones: Temporada 3 (15/2/2022)

· Cielo Grande (16/2/2022)

· ¡El show de Cuphead! (18/2/2022)

· Videos musicales de El mundo de Karma (24/2/2022)

· Dora y la ciudad perdida (8/2/2022)

· LEGO Ninjago: Temporada 3 (Parte 1) (1/2/2022)

· LEGO Ninjago: Temporada 3 (Parte 2) (1/2/2022)

· Una película de huevos (25/2/2022)

· Polly Pocket: Temporada 2 (1/2/2022)

ANIME

· Kanna y los dioses de Octubre (8/2/2021)

JUEGOS

· Dungeon Dwarves (Próximamente)