Exsecretario de Hacienda de AMLO y ahora colaborador de Xóchitl fallece a los 68 años

El exfuncionario, quien renunció a la titularidad de la SHCP y años después se integró al equipo de la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez, fue encontrado sin vida en su domicilio en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Carlos Urzúa Macías, el primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien apenas hace unos meses oficializara su apoyo y asesoría a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial del bloque PRI-PAN-PRD, murió este lunes a la edad de 68 años.

Urzúa Macías, quién renunció al Gabinete Legal de AMLO el 9 de julio de 2019, tras filtrarse desaveniencias entre él y el Presidente, además de otros funcionarios de la SHCP, fue encontrado sin vida en su casa situada en la Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México, de acuerdo con reportes de la policía capitalina.

La familia del exfuncionario emitió un comunicado donde confirmó el deceso durante el mediodía de este 19 de febrero.

“El Dr. Urzúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y la economía”, precisa el boletín.

Carlos Urzúa era originario de Aguascalientes. Estudió licenciatura en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey, una maestría en Matemáticas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin en Madison.

Fue Subsecretario de Finanzas en el Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 2000 a 2003, justo en el periodo en el que López Obrador estuvo al frente de esa administración.

Fue investigador nacional Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 2004, así como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2007 y autor o editor de cinco libros de economía, dos de poesía y de varias docenas de artículos que han aparecido en revistas de prestigio internacional, tales como Advances in Econometrics, Brazilian Review of Econometrics, CEPAL Review, Communications in Statistics, Economic Journal, Economics Bulletin, Economics Letters, International Economic Review y Journal of Development Economics.

Investigó sobre temas muy variados de la economía mexicana, tales como política fiscal, reformas tributarias, ciclos económicos, pobreza y política cambiaria.

Agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. pic.twitter.com/aaa2cIa9uI — Carlos M. Urzúa (@CarlosM_Urzua) July 9, 2019

Fue profesor-investigador de El Colegio de México durante el periodo 1989-2000, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y profesor visitante en una decena de universidades nacionales y extranjeras, como Georgetown (1986-88) y Princeton (1988-91).

LA SEPARACIÓN DE AMLO…

El 9 de julio de 2019, siete meses después de que el Presidente López Obrador asumiera el cargo, Urzúa renunció a la titularidad de la Secretaría de Hacienda, hecho que generó una movilización en los mercados financieros nacionales.

En un comunicado dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, el reconocido economista planteó que le resultó “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

Minutos después del anuncio, el peso sufrió una depreciación de hasta 1.97 por ciento con respecto al dato de las 11:00 horas, llegando a los 19.18 y posteriormente a los 19.27 pesos. A la apertura, el peso inició la sesión con una apreciación moderada de 0.12 por ciento, o 2.2 centavos, cotizando alrededor de 18.89 pesos por dólar.

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, destacó Urzúa Macías.

Urzúa mismo había sido constantemente criticado por la política de ajustes y reducciones de presupuestos en diversas dependencias. El señalamiento más importante fue el que realizó Germán Martínez Cázares el 21 de mayo pasado, cuando renunció a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

… Y SU UNIÓN A XÓCHITL

Cuatro años después, Carlos Urzúa se integró al equipo de la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien busca la Presidencia de la República desde la oposición.

A través de sus redes sociales, la panista informó que Urzúa Macías, quien fuera el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al inicio del actual sexenio, formará parte de su equipo para buscar la Presidencia en 2024.

Me complace anunciar la nueva incorporación del #FrenteAmplioPorMéxico. ¡Bienvenido a este equipo, @CarlosM_Urzua! Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. pic.twitter.com/ou3gs1shGB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 24, 2023

“Me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. ¡Bienvenido a este equipo, Carlos Urzúa! Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México”, escribió Gálvez.