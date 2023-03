Sergio “Checo” Pérez conquista la pista de Jeddah y se lleva el GP de Arabia Saudita

Con esta victoria, más la vuelta rápida, “Checo” no sólo llega a cinco triunfos en su carrera, sino que se coloca como el líder del mundial de pilotos.

Ciudad de México, 19 de marzo (AS México/AP).– Sergio Pérez llegó a cinco victorias en la Fórmula 1. El piloto mexicano tuvo una excelsa actuación en las calles de Jeddah para ganar el Gran Premio de Arabia Saudita. “Checo” estuvo implacable este domingo y logró mantener a raya a Max Verstappen que lo amenazó a lo largo de la segunda parte de la competencia.

Por segunda ocasión en su carrera, “Checo” largó desde la pole position sin embargo en la arrancada perdió la posición con Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin aprovechó la parte interna de la pista para meterle el auto al mexicano en la llegada a la curva 1 y así ganarle la posición en apenas la primera vuelta.

Sin embargo, Pérez no dejó de apretar y amenazó a Alonso, mientras el español recibió una penalización de cinco segundos por no colocarse bien en el cajón de salida. “Checo” no especuló y fue por Fernando en la vuelta 4. Pérez aprovechó fue por el exterior de la pista y a pesar de que casi se pasa en la frenada, logró superar al piloto de Aston de Martin.

¡NUESTRA BANDERA EN LO MÁS ALTO! 🇲🇽

¡SUENA EL HIMNO NACIONAL DE MÉXICO! Checo hace que se entone nuestro himno en Arabia Saudita. ¡Gracias por eso, Pérez! Imposible no emocionarse. 🥹#F1xFSMX pic.twitter.com/WutZQ1xenm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2023

Verstappen cronometró la vuelta más rápida en el último giro de la carrera en el circuito callejero de de Yeda y se apoderó del punto de bonificación que le permitió seguir como líder del campeonato de pilotos. Verstappen suma 44 puntos y Pérez 43.

Después de un reinicio por el ingreso del coche de seguridad, Verstappen repentinamente se encontró 5,5 segundos detrás de Pérez con 25 de las 50 vueltas por completar.

Pérez, quien largó desde la pole, protagonizó un duelo de vueltas más rápidas con Verstappen.

“Resultó ser más difícil de lo que esperaba”, dijo Pérez. “El equipo hizo un trabajo fantástico. Lidiamos con muchos problemas mecánicos y supieron estar atentos. No sacamos el pie del acelerador. Y lo más importante es que tenemos el mejor auto”.

1-2 BULLS ON THE PODIUM. MASSIVE NIGHT FOR THE TEAM. 👉 VAMOS. @SChecoPerez's 5th Grand Prix Victory tonight! 👉 CRAZY comeback for @Max33Verstappen starting in P15.#F1 #RedBullRacing #SaudiArabianGP pic.twitter.com/ehkh5TLwU5 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 19, 2023

Lo cierto es que los Red Bulls están intratables. Dos carreras en el calendario y dos 1-2 que tienen a sus rivales desesperados.

El español Fernando Alonso confirmó su resurgimiento este 2023 al figurar tercero con su Aston Martin para alcanzar el podio número 100 de su carrera en la F1.

George Russell y Lewis Hamilton fueron cuarto y quinto, respectivamente, al volante de sus Mercedes. Detrás de ellos quedaron los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc.

-Con información de AP