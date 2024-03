El sistema de salud en México y el futuro

https://youtu.be/AotIPo2j3EA

Son tres la necesidades de la población de las naciones del mundo que se desarrollan en un contexto de libertad. Estas necesidades deben ser garantizadas por los gobiernos. No solo para el bienestar de las personas sino también para cumplir la letra de la constitución. Ahí se describe la responsabilidad del Estado para crear el marco social ideal en el cual el libre desarrollo de la personalidad se lleva a cabo con las mayores ventajas posibles.

Estas necesidades son la seguridad, el acceso a la educación y la salud universal de calidad.

En la segunda mitad del Siglo XX el régimen neoliberal fue ensayado como forma de Gobierno en muchas naciones. Esta teoría política y económica propone un papel mínimo del Estado en todas las actividades de las personas de una nación. El cumplimiento de las necesidades de la población están sujetas a las leyes del libre mercado, se sustentan en la desregulación y en la privatización. La salud, la educación y la seguridad son un negocio.

No es difícil identificar y hasta asociar personas a la ruta que siguieron la educación, la seguridad y la salud en México durante los años del sistema neoliberal. En esta columna les platicaré de la salud. La educación y la seguridad han sido y serán revisadas por otras personas con mas experiencia y lo mas importante, con acceso a información comprobable, medible que sustente esas revisiones.

Una vez que la Secretaria de Salud en México fue cediendo la rectoría de la distribución de medicamentos, otorgamiento de servicios de salud desde primer nivel hasta los institutos nacionales de salud se diseñaron programas que intentarían reducir el papel del estado y las regulaciones o vigilancia serian cada vez menores.

El producto final fue el llamado”Seguro Popular”. Una vez que este programa se instauró es justo mencionar que algunos de los procesos de prestación de servicios y distribución de medicamentos, materiales de curación, equipamiento e incluso los recursos humanos, servicios de nutrición y seguridad ya habían iniciado una transición.

Desde el análisis de la salud pública se puede afirmar que los indicadores de salud no se modificaron positivamente. Las personas no vivían mas, ni la calidad de vida era mejor. Las enfermedades mas frecuentes, con mayor prevalencia, siguieron siendo las mismas. La pobreza se incrementó y con ello incrementaron las llamadas “enfermedades de la pobreza” como son las enfermedades prevenibles con programas de detección oportuna como el cancer, la obesidad, enfermedades infecciosas, accidentes y violencia.

La compra, venta y distribución de medicamentos se encareció entre 300 por ciento y 400 por ciento. Surgieron comercializadoras y distribuidoras de medicamentos las cuales su único papel era ser intermediarios. En este jugoso negocio figuraron nombres de esposas e secretarios de salud, politicos, periodistas y empresarios cercanos a los grupos de poder. Las personas expertas en compra, distribución de medicamentos se contrataban para areas operativas con salarios magros. Algo similar a lo que sucedió al contratar personal para la atención medica y para labores administrativas de las instituciones de salud. Se les ofrecían, a estas personas, “contratos temporales” los cuales se renovaban cada tres meses. Se violaban las leyes laborales desde la secretaria de salud. Durante muchos años se violaron flagrantemente los derechos laborales de cientos de miles de empleados del sistema de salud.

El equipamiento de los hospitales se hacia a través arrendamiento lo que empobrecía a las instituciones y la solución en muchas ocasiones eran los servicios que se prestaban fuera de las paredes de las instituciones en otra fuga de dinero conocido como “servicios subrogados”. Como consecuencia de ello las cadenas de hospitales privados florecieron y vimos, en los últimos 25 años una proliferación de grandes hospitales privados mientras los gobiernos iniciaban proyectos de construcción de hospitales los cuales nunca se terminaban. Solo se otorgaban los recursos multimillonarios y no se concluían. Del año 2000 al 2018 se dejaron inconclusos 317 hospitales en todo el territorio nacional. De hecho 160 grandes proyectos sumando miles de millones de pesos debieron ser suspendidos ya que eran inviables por encontrarse en zonas con fallas geológicas, sin acceso a agua, sin vías de acceso o comunicación, incluso algunos ya iniciados tenían fallas estructurales o eran inoperables ya que el diseño era mas el de un hotel que el de una institución de salud. Ningún funcionario, político ni empresario constructor han sido sancionados por ello.

El modelo del Seguro Social, incluyendo la atención medica y su programa de pensiones fue replicado en algunos países, no solo del continente americano si no del mundo. Incluso el diseño arquitectónico contemporáneo de los edificios del seguro social se podía observar en otras naciones en los años 70 del siglo pasado, México importaba vacunas de extraordinaria calidad a mas de una docena de países. Como lo escribió la periodista Thelma López del Universal en el 2009, durante la pandemia del virus H1N1, México desoyó a la OMS y desmanteló lentamente, durante 30 años a la institución insignia de la vacunación en Latinoamérica, desarticularon Birmex desde sus cimientos.

México debe recuperar la rectoría de los servicios de salud y quienes lo hagan deben advertir que esto llevará dos o tres décadas. Sembrar expectativas irreales solo abre la puerta a pensar que se estaba mejor, lo cual no es cierto. Desde que los politicos y funcionarios corruptos de la mano de personas sin escrúpulos disfrazadas de empresarios se apropiaron del sistema de salud las personas en Mexico no viven mejor, no viven mas y la calidad de los servicios de salud es buena como una excepción no como una regla.

Muchas gracias

Referencias

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.