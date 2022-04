Desechos residuales han vuelto a Playa Hermosa la única no apta para uso recreativo

La determinación de la calidad del agua está alineado a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual “establece 200 enterococos por 100 mililitros de agua, y se realiza siguiendo el Manual operativo para el monitoreo de agua de contacto primario en el agua de mar de playas y cuerpos de agua dulce“, detalló la Cofepris.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Por cuarta ocasión consecutiva Playa Hermosa, en Ensenada, Baja California, fue clasificada como no apta para uso recreativo como consecuencia de las constantes descargas de aguas residuales de la que es objeto, según información de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De acuerdo con el más reciente análisis del organismo para el control de riesgos sanitarios, que se llevó a cabo entre el 8 y el 18 del pasado mes de marzo, Playa Hermosa fue el único destino de este tipo clasificado como no apto para uso recreativo, aunque no se mostraron detalles sobre el Número Más Probable (NMP) de enterococos por cada 100 mililitros de agua que se encontraron en dicho destino turístico.

Con esta sería la cuarta ocasión que de manera consecutiva dicho destino turístico es clasificado como no apto para que las personas ingresen a él.

La primera vez que Playa Hermosa obtuvo una clasificación negativa fue en marzo de 2021, cuando, tras el análisis de la Cofepris obtuvo 267 NMP de enterococos por cada 100 mililitros de agua; en junio del mismo año la situación se repitió luego de que el estudio arrojó que en esa playa había 786 NMP de enterococos por cada 100 mililitros de agua; y en noviembre del año pasado cuando las autoridades sanitarias señalaron como no apta para uso recreativo, aunque no especificó sobre el numero de microorganismos dañinos que halló.

Las labores de recolección de muestras iniciaron en el marco del Día Internacional del Agua, cuando las autoridades correspondientes revisaron la viabilidad de la salubridad de casi 300 playas mexicanas para las vacaciones de Semana Santa, que comenzaron esta semana, indicó la dependencia a través de un comunicado.

Conoce los resultados del programa de Playas Limpias 2022🌊✅ 289 de 290 playas mexicanas son aptas para uso recreativo en estas vacaciones de #SemanaSanta. https://t.co/Pb4o3hSi6e pic.twitter.com/rjGYNyuptY — COFEPRIS (@COFEPRIS) April 11, 2022

La Cofepris explicó que entre las actividades que se llevaron a cabo se encuentra el levantamiento de muestras en las más de 290 playas de los principales puntos turísticos del país para determinar si representan o no un riesgo para la salud, una labor que se realizó en coordinación con las autoridades estatales sanitarias y la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública.

“Las actividades en aguas de uso recreativo pueden representar riesgos potenciales sobre la salud de los usuarios en base a las propias características geográficas e hidrológicas, así como de las actividades humanas, pudiendo afectar la calidad del agua en centros turísticos”, se indica en el Manual de Agua de Contacto, 2022.

En entrevista para SinEmbargo, el Maestro José Herrera, Subdirector Ejecutivo de Políticas de Riesgos de la Cofepris comentó que si “ una playa se clasifica como no apta es porque representa un riesgo a la salud de la población, que se exponga al agua de esa playa, por el riesgo de desarrollar algunas enfermedades, sobre todo gastrointestinales, dérmicas o de mucosa, por irritación de mucosas, por los contaminantes bacterianos que pueden estar en esa playa”.

El análisis de noviembre de 2021 dio a conocer que al menos cinco playas resultaron como no aptas para que las personas naden en ella, tres de las cuales se encontraban en el estado de Guerrero, debido a lo contaminadas que se encuentran, lo que representaría un riesgo para la salud de los usuarios.

De acuerdo con el muestreo de las vacaciones invernales del 2021, Playa Hornos, playa Tlacopanocha y Suave en Acapulco, las tres en Acapulco Guerrero, fueron los destinos que encabezaron el índice de las playas más contaminadas de México de ese año, a las que siguen playa Sayulita en Bahía de Banderas, en Nayarit; y playa Hermosa en Ensenada, Baja California, por tercera ocasión.

Hasta hace unos días, diversos medios de comunicación difundieron que eran cinco las playas que fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo, no obstante, el funcionario explicó que “lo que estaba cargando en las páginas era información de invierno de 2021, en la cual salieron cinco playas como no aptas, sin embargo, a partir desde el lunes (12 de abril) están actualizados los datos con la información del 2022”.

Fue en este último estudio en el que Playa Hermosa volvió a aparecer con la advertencia de que no es apta para que pobladores y turistas naden en ella, ya que, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, las aguas residuales “ contienen materia orgánica y otras sustancias químicas que alteran su calidad original”, debido a que provienen de “actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad”.

“La exposición a un agua de una playa que fue clasificada como no apta, la población que tenga contacto con esta agua pueda desarrollar enfermedades gastrointestinales, de piel o de mucosas por exposición a los microorganismos o las bacterias que están presentes en esa agua”, reiteró Herrera.

Según lo que se indica en el Manual de Agua de Contacto, 2022, “estudios de la calidad del agua en cuerpos de agua dulce han demostrado que las enfermedades de mucosas, piel y digestivas de bañistas están directamente relacionadas con los niveles de contaminación, principalmente de origen fecal”, como es el caso de los enterococos.

La Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales detallaron que los destinos clasificados como no aptos para uso recreativo rebasaron los límites establecidos de 200 Número Más Probable (NMP) de enterococos por cada 100 mililitros de agua, microorganismos pueden llegar a causar graves enfermedades.

La recolección de muestras consiste en la obtención de agua de los mares en seis distintas fechas para así garantizar resultados eficaces con respecto a su calidad, muestreo que inició en marzo del presente año, en Acapulco, Guerrero, donde se encuentra la sede de la Secretaría de Salud (SSa) federal.

La determinación de la calidad del agua está alineado a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual “establece 200 enterococos por 100 mililitros de agua, y se realiza siguiendo el Manual operativo para el monitoreo de agua de contacto primario en el agua de mar de playas y cuerpos de agua dulce“, detalló la Cofepris.

Conoce más sobre el proceso de análisis realizado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 👇 a través de este video con los expertos de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán pic.twitter.com/OoTbcNGmdh — COFEPRIS (@COFEPRIS) April 11, 2022

“Tomando en cuenta que las aguas recreativas generalmente contienen una mezcla de microorganismos que provienen de efluentes de aguas residuales, de las actividades de usuarios del agua (defecación, basura o ambas), procesos industriales, actividades agrícolas y fauna además de los microorganismos propios del lugar. La mezcla puede representar un riesgo para el usuario, ya que una dosis infecciosa de agentes patógenos puede colonizar un sitio de crecimiento en el cuerpo y producir enfermedades”, se señala en el Manual de Agua de Contacto, 2022.

“Generalmente las enfermedades relacionadas con las actividades recreativas son transmitidas por la ruta fecal-oral, pero también podría incluir otras rutas de transmisión incluyendo oídos, ojos, cavidad nasal y tracto respiratorio superior”, se agrega en el documento, en que se reitera que “la calidad de agua para uso recreativo en centros turísticos es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios”, por lo que diversos estudios indican que las enfermedades de las mucosas, de la piel y digestivas están asociadas “con los niveles de contaminación fecal”.

LAS PLAYAS MÁS VISITADAS POR TURISTAS

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Turismo (Sectur) en 2019, “los destinos de playa con más llegadas de turistas nacionales fueron Acapulco y Puerto Escondido, mientras que para los extranjeros fueron la Riviera Maya, Playa del Carmen y Los Cabos”. La dependencia refirió que el Compendio Estadístico del Turismo en México 2017 indicó que los centros de playa recibieron en ese año a más de 35 millones 94 mil 739, de los cuales el 55.3 por ciento fueron de origen nacional y 44.7 por ciento extranjeros.

Entre los destinos con más demanda estuvieron las playas de Acapulco, en primer lugar, con una afluencia de turistas nacionales de 98.7 por ciento y 1.3 por ciento de extranjeros; las playas de Oaxaca con alrededor de 89 por ciento de visitantes nacionales y de aproximadamente 11 por ciento de extranjeros; los visitantes en Yucatán alcanzaron el 81.3 por ciento de nacionales y 18.7 por ciento de extranjeros; A Sinaloa acudieron 76.6 por ciento de turistas nacionales y 23.4 extranjeros; mientras que a las playa de Nayarit acudieron 71.3 por ciento de visitantes nacionales y 28.7 de extranjeros.

Por ello, Herrera enfatizó que “una vez identificado el riesgo de una playa [que se clasifica como no apta para uso recreativo], los diferentes actores, todas las instituciones que integran el Comité de la playa, en el marco que tiene de actuación, realizan las acciones necesarias para recuperar la calidad del agua de la playa”, pero no ha sido el caso de Playa Hermosa, en donde, en julio de 2021, las autoridades correspondientes cerraron dicho espacio con el fin de que los visitantes no se sumergieran en estas aguas, que hasta julio de ese año registró 786 NMP de enterococos por cada 100 mililitros de agua.

“La información publicada por Cofepris establece que Playa Hermosa rebasó los límites establecidos por la metodología de número más probable (NMP), 200 NMP/100 mililitros de enterococos, por lo cual da lugar a considerarse como playa no apta para uso recreativo”, señaló el Gobierno de Ensenada en ese momento, mediante un comunicado en el que aseguró que se pondrían en contacto “con las autoridades correspondientes para que en conjunto con el Comité de Playas Limpias se tomen las acciones pertinentes”. Sin embargo, en noviembre de 2021, la playa fue clasificada negativamente, otra vez, sin que se dieran detalles del número de enterococos que se localizó en el lugar.

“Una playa debajo de 200 es perfectamente apta para el uso recreativo, arriba de 200 ya representa un riesgo, y es cuando se clasifican como playas no aptas”, especificó el Subdirector Ejecutivo de Políticas de Riesgos de la Cofepris sobre el tema.

Una investigación periodística de la reportera Dulce Olvera publicado por SinEmbargo el 14 de octubre de 2019, señaló que un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) evidenció un enjambre de descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en cinco mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos, higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.

Hasta el momento, la Administración de Ensenada no se ha pronunciado sobre las acciones que emprenderá para mejorar la calidad del agua en Playa Hermosa.

