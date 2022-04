Ariadne Díaz y su esposo, Marcus Ornellas, sufren robo en la Ciudad de México

La protagonista de La doble vida de Estela Carrillo compartió, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, algunos detalles del asalto que sufrieron mientras bajaron de su auto por unas horas.

Por Rocío García

Ciudad de México, 19 de abril (La Opinión).- En pleno festejo por su aniversario de bodas número siete, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas fueron víctimas de la delincuencia en Ciudad de México, por fortuna la pareja se encuentra bien y todo quedó en una desagradable experiencia.

El pasado 17 de abril Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebraron sus primeros siete años de matrimonio de una forma muy especial, pues decidieron sellar su amor con un tatuaje, pero su felicidad se vio empañada debido a que los asaltaron a plena luz del día, pues encontraron su coche sin espejos después de ir a comer con unos amigos.

Así lo dio a conocer la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo, quien a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, compartió algunos detalles del asalto que sufrieron mientras bajaron de su auto por unas horas.

Según lo relató la estrella de televisión, los amantes de lo ajeno se llevaron los espejos de su auto y por fortuna ellos no se encontraban al momento del asalto.

“El pan de cada día, vinimos a comer con unos amigos, nos estacionamos a lado de una farmacia, en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos“, dijo Ariadne.

También compartió que Marcus Ornellas solicitó las grabaciones del momento exacto en que sucedió el atraco, pues cerca de este lugar hay una farmacia en la que hay cámaras; pero al parecer los encargados del establecimiento no tenían acceso a los videos.

La actriz, quien está a punto de regresar a las telenovelas con Vencer la ausencia, confirmó que por fortuna no pasó a mayores, pero lamentó que se tengan que dar este tipo de noticias agradeciendo que no estaban al momento del asalto, pues no es normal que la inseguridad siga existiendo a plena luz del día.

“Como ya estamos tan acostumbrados, como si esto fuera normal o estuviera bien, queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustaras o fue algo material y nada más. No, no es normal, no está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que esté bien y pues qué queda, comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien“, dijo el final de la publicación que ha sido retomada por otras cuentas dentro de la misma red social.

