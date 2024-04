AMLO presume a banqueros su cierre de sexenio y les recuerda: a ustedes les fue bien

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- En el último encuentro de su sexenio con los banqueros de México, el Presidente Andres Manuel López Obrador destacó los logros económicos de su sexenio que le han dado al país estabilidad, crecimiento y una realidad inalcanzable en las últimas décadas: sacar de la pobreza a al menos cinco millones de mexicanos.

En el marco de la 87 Convención Bancaria, realizada en Acapulco, Guerrero, López Obrador fue interrumpido varias veces por los banqueros mexicanos y extranjeros reunidos en el emblemático puerto, prácticamente recuperado luego de la devastación causada por el huracán “Otis”.

“Me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos: les he tratado también con respeto y he cumplido con los compromisos que ofrecí desde el inicio de mi Gobierno”, frase que fue interrumpida por un fuerte aplauso del auditorio.