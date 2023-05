Sonia Vargas sí laboró en equipo de García Luna, pero no tiene sanciones, dice el CJF

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Sonia Vargas, actual funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, trabajó en la Policía Federal en la administración de García Luna, el organismo publicó el currículum de la servidora pública donde confirmó lo dicho por el mandatario, pero no aclaró si fue contratada directamente por la Ministra Norma Piña.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que Sonia Vargas Terrero, actual directora de Control de Nóminas y Prestaciones en la Coordinación de Administración Regional, sí se desempeñó como directora de Recursos Materiales en la Policía Federal cuando Genaro García Luna fue su titular, aunque no aclaró si la funcionaria fue contratada directamente por la Ministra Norma Piña al ingresar al Poder Judicial.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Vargas fue funcionaria de la Policía Federal CJF en la administración de García Luna, el CJF publicó el currículum de la servidora pública, así como su trayectoria académica.

En el documento, el CJF no específica si la Ministra Norma Piña participó directo en la contratación de Sonia Vargas, como lo denunció el Presidente López Obrador. No obstante, el diario Reforma, citando fuentes judiciales, refiere que la Ministra no participó en el nombramiento y que éste fue hecho por la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo y aprobado por la Comisión de Administración de ese órgano.

En su experiencia laboral, el CJF menciona que comenzó su carrera como funcionaria en el año 2000 dentro de la Policía Federal. Ahí duró tres años y ocupó los siguientes cargos:

–Analista de Adquisiciones (julio de 2000 a octubre de 2000).

–Jefa de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones (noviembre de 2000 a mayo de 2002).

–Subdirectora de Bancos y de Caja de la Tesorería (mayo 2004 a abril de 2006).

–Subdirectora de Enlace Administrativo de la Coordinación de Transportes Aéreos (agosto de 2006 a marzo de 2007).

–Directora de adquisiciones (de abril de 2007 a junio de 2008).

–Directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura (de julio de 2008 a mayo de 2010). En este periodo estuvo bajo el mando de Cárdenas Palomino, quien ocupó la Coordinación de Inteligencia de Prevención del Delito y luego, en 2010, fue titular de la División de Seguridad Nacional.

–Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales ( de mayo de 2010 a junio de 2010).

–Directora General de Enlace de la Secretaría General con la Coordinación de Servicios Generales (julio de 2011 a enero de 2013). En este periodo el CJF destaca que “no cuenta con ninguna sanción administrativa emitida por órganos fiscalizadores”.

El presidente @lopezobrador_ reveló que la ministra Norma Piña, Hernández, presidenta de la Suprema Corte @SCJN, contrató como nueva directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal @CJF_Mx a Sonia Vargas Terrero, quien firmó contratos como… pic.twitter.com/p0H499jxJX — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 19, 2023

Luego de su paso por la Policía Federal y una vez que ésta fue absorbida por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Sonia Vargas Terrero ocupó los siguientes cargos en esta dependencia:

–Comisionada en el Proyecto de Creación de la Gendamería Nacional (febrero de 2013 a septiembre de 2013).

–Titular de la Unidad de Enlace Operativo y de Apoyo Logístico de la Dirección General de Seguridad Física (octubre de 2013 a noviembre de 2014).

–Directora de Recursos Financieros (noviembre de 2014 a enero de 2016).

–Directora de Recursos Materiales (enero de 2016 a junio de 2017).

Posteriormente, la funcionaria laboró en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de julio de 2017 a febrero de 2019 ocupando la Dirección de Gestión de Pagos y Operación Financiera.

Al salir de la SRE, Vargas Terrero trabajó como Directora de Gestión de Partes Aéreas en la Fiscalía General de la República (FGR) de marzo de 2019 a marzo de 2023.

El pdte @lopezobrador_ informó que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, contrató como coordinadora de Admón. de la CJF a Sonia Vargas Terrero, ex Dir. Gral. de Recursos Materiales de la PFP con Genaro García Luna, y firmó contratos con empresas investigadas por la UIF de la FGR. pic.twitter.com/Rz5VRzs0Ta — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 19, 2023

Apenas en marzo de este año, la funcionaria fue contratada por el Consejo de la Judicatura Federal para ocupar el cargo de Directora de Control de Nóminas y Prestaciones en la Coordinación de Administración Regional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Sonia Vargas Terrero fue contratada por la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.

“Ayer vinieron, me entregaron de la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana, que me querían entregar unos papeles de aquí de mis vecinos de la Corte, y lo que me trajeron: resulta que la presidenta contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna, está en la investigación de todos los contratos que entregaron”, dijo el mandatario en su conferencia matutina esta mañana.

“Entonces, cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos, tenemos que poner por delante el interés general y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés publico, no puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público”, añadió.

De acuerdo con la información presentada, Vargas Terrero se desempeñó como Directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, en el período de Genaro García Luna, quien hoy se encuentra esperando la sentencia en su contra luego de ser hallado culpable de nexos con el narcotráfico, en específico con el Cártel de Sinaloa.

La exfuncionaria “firmó contratos relacionados con la adquisición. mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal Preventiva; con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República”, asegura el Gobierno.

Se trata de 30 contratos incluidos dentro de la presunta trama de García Luna, que después fue Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, durante el periodo 2006-2012. Fueron presuntamente dos entidades del Gobierno federal que suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares. Vargas Terrero aparece en la lista de servidores públicos que habrían intervenido en la suscripción de los contratos.

La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como Directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al 1 de abril de 2023, aseguró, pero luego mostró un contrato del portal de transparencia donde aparece desde el 1 de enero de este año.

“Son contratos de muchísimo dinero. Más que preocuparme, me ocupo, tengo que estar más despierto que de costumbre, están buscando bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos, y es ya de manera abierta, descarada, [la Corte es] un poder al servicio del bloque conservador”, señaló López Obrador.

El Presidente además sugirió la hipótesis de que se descongelaron de cuentas de la esposa de García Luna por parte de un Tribunal Colegiado luego de la contratación de Vargas Terrero. “¡Pues coincide! Esa señora estaba ahí, es una hipótesis”, dijo.

Y es que el 21 de febrero pasado, el mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

Es decir, el Tribunal integrado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.

Linda Cristina Pereyra Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.