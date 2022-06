Verstappen se corona en el GP de Canadá tras dominar a Sainz; Hamilton completa podio

MONTREAL (AP) — Max Verstappen dominó a placer para llevarse su sexta victoria de la temporada en la Fórmula 1, aunque tuvo que resistir la presión de Carlos Sainz Jr. en las últimas vueltas del Gran Premio de Canadá.

Verstappen largó desde la pole en el circuito Gilles Villeneuve y el neerlandés no tuvo sobresaltos para distanciarse de Fernando Alonso, quien partió desde la primera fila por primera vez en una década. El español bromeó que atacaría a Verstappen en la primera curva para robarse el triunfo.

Pero tal ataque nunca se cristalizó y, para cuando Sainz dejó atrás a Alonso en la segunda vuelta, Verstappen ya había abierto una ventaja de 2.4 segundos al volante de su Red Bull. Sainz redujo la brecha en las últimas 10 vueltas e hizo sudar al reinante campeón del mundo, pero el español se diluyó en la última vuelta, quedando 0.993 segundos detrás con su Ferrari.

Mercedes se recuperó tras una temporada de muchas dificultades, incluyendo una pésima jornada de ensayos el viernes. El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton logró su primer podio desde la primera carrera del año en marzo. George Russell, con el otro Mercedes, entró cuarto.

El mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera después de apenas nueve vueltas debido a un fallo de la caja de cambios. Fue la cuarta avería mecánica de los Red Bulls esta temporada. Verstappen, en tanto, ha ganado seis de las primeras nueve carreras en su defensa del título.

