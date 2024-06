Acabó “moratoria”: coordinador de diputados panistas acepta discutir Reforma Judicial

El panista afirmó que el partido estaría dispuesto a votar a favor de la creación de un Tribunal Disciplinario y que desaparezca el CJF.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- Jorge Romero Herrera, coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, expuso este miércoles que el blanquiazul está dispuesto a discutir la reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México para el periodo 2024-2030.

Con estas declaraciones de apertura al proyecto del Gobierno federal, Romero Herrera termina así con dos años de “moratoria legislativa” por parte de la oposición –liderada por el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– que en junio de 2022 decidió no discutir ni aprobar ninguna de las reformas constitucionales que AMLO envió al Congreso de la Unión.

La alianza opositora, compuesta por PRI, PAN y PRD, decidió entonces que en lo qye restaba de la LXV Legislatura, es decir hasta este 2024, sus grupos parlamentarios “no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En @AccionNacional no estamos cerrados a una reforma, estamos buscando el diálogo para definir cómo sí podemos construir un proyecto que facilite la justicia para las y los mexicanos. pic.twitter.com/InPC4S8TQW — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 19, 2024

Pero este miércoles 19 de junio, Romero, Herrera –quien también aspira la presidencia nacional del PAN– ha terminado con la “moratoria”, luego de que en las pasadas elecciones federales los mexicanos le dieron a Morena y a sus aliados la mayoría califica, con lo cual el bloque oficialista puede pasar reformas constitucionales a partir del próximo 1 de septiembre, que es cuando se abre la nueva Legislatura.

“No estamos cerrados a una reforma, estamos buscando el diálogo para definir cómo sí podemos construir un proyecto que facilite la justicia para las y los mexicanos”, escribió en su cuenta de X junto con un video que contiene una entrevista que se le hizo a Jorge Romero en Radio Chilango.

El exdelegado de la hoy Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y ligado a la corrupción del llamado Cártel Inmobiliario que ha operado en esa demarcación, afirmó que el partido estaría dispuesto a votar a favor de la creación de un Tribunal Disciplinario, con independencia de la Suprema Corte, y que desaparezca el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Nosotros incluso podríamos estar a favor de que se elijan a ministros, pero no todos. O que pueda ser de una manera escalonada para que no sueltes esa capacidad técnica que se ocupa para resolver las cosas”, añadió. Asimismo, afirmó que el partido presentará una contrapropuesta con la finalidad de “ver cómo ayudamos”.

¿UN RELEVO ENTRE RUINAS?

Jorge Romero Herrera ha oficializado sus intenciones de contender por la dirigencia nacional del PAN, luego de un proceso en el que el panismo ha vuelto a reducir su presencia territorial y en medio de los reclamos de panistas contra Marko Cortés para que renuncie a la presidencia de Acción Nacional, los cuales intensificaron a raíz de las revelaciones que ha hecho Xóchitl Gálvez y su entorno cercano sobre cómo Cortés le reclamó por haber reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum.

Romero Herrera, líder del panismo en la Ciudad de México, acusado por Felipe Calderón de corrupción y exjefe delegacional de Benito Juárez señalado de formar parte del Cártel Inmobiliario, no sólo ha manifestado su interés de ser el sucesor de Marko Cortés, sino también de poner en pausa la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual Acción Nacional ha cosechado sus principales descalabros desde que decidieron ir juntos en 2021.

Tras el fracaso electoral del partido blanquiazul, muchas voces dentro de este instituto político solicitaron la renuncia de Marko Cortés. SinEmbargo ha dado cuenta cómo Marko Cortés recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Pero hoy, después de la elección del 2 de junio, sólo mantiene el gobierno en cuatro entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

El fracaso se ha complicado aún más ante las acusaciones de misoginia que ha hecho Xóchitl Gálvez en las últimas horas al revelar que Cortés enojó bastante con ella, e incluso le “levantó la voz de manera innecesaria”, cuando supo que había llamado a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. A esto se suman a los reclamos por haber acaparado el dinero de la campaña. “Nosotros no manejamos un solo peso del PAN, nosotros teníamos que pedirle al PAN todo lo que necesitamos. Los espectaculares ellos decidieron cómo y cuándo”, acusó Gálvez Ruiz a Reforma.

En ese sentido, Romero Herrera ha aprovechado para hacer visible su interés por suceder a Cortés. “A mí me encantaría, y lo digo tal cuál, dirigir al Partido Acción Nacional”, expresó el panista en entrevista con Ciro Gómez Leyva. “Sobre todo, como lo acabas de decir querido Ciro, en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Sería, si es que el panismo considera que también es buena idea, absolutamente cuesta arriba, en un contexto en el que estamos conscientes en el que vamos a ser un país con menos contra pesos”.

En ese mismo momento, el coordinador de los diputados panistas adelantó que de llegar a la dirigencia del partido de derecha, una de las primeras acciones que podría en el centro del debate sería la alianza que mantienen con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a la baja votación que obtuvo en la jornada electoral del 2 de junio.

“Electoralmente, partidistamente hablando, quizá sea un momento en el que todos hagamos una pausa y nos reencontremos [en referencia a una posible separación del partido tricolor]”, expresó Romero Herrera sobre el bloque del que aún forman parte tanto el PAN como el PRI.

“Si yo llegara a ser el presidente, si es que así fuera, primero Dios, yo para este tipo de decisiones, esta de la alianza sería de las primeras que pondríamos a debatir, a platicar, al final tiene que ser una decisión de todas y todos los panistas”, explicó.

En otra entrevista para Grupo Fórmula, en donde se le cuestionó si irían nuevamente en alianza con el PRI, Romero Herrera respondió que él contempla la posibilidad de seguir solos electoralmente. “Si me preguntas a mí, yo creo que es momento de darnos nuestro espacio y reencontrarnos como PAN. Yo creo que ya no [no irían de manera electoral con el PRI]”, previó.

— Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz