Alito Moreno obtiene suspensión para frenar audios difundidos en programa de Sansores

A pesar de que el líder priista Alejandro Moreno anunció que logró obtener una suspensión a través de un juicio de amparo para detener la transmisión de audios difundidos en el “Martes del Jaguar”, la Gobernadora de Campeche hizo referencia a que el programa continuará a la hora prevista.

Minutos después del anuncio de “Alito”, la propia Gobernadora Layda Sansores planteó en su Twitter: “Mándenme fotos de como van a ver el jaguar, nos vemos a las 8pm”.

Mándenme fotos de como van a ver el jaguar 🐆 🍿 , nos vemos a las 8 pm.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 19, 2022

Horas antes, la mandataria morenista también anunció que presentaría un nuevo audio de Alejandro Moreno, “el pilón” lo llamó, pues la semana pasada anunció que ya no presentaría nuevas conversaciones privadas del dirigente nacional priista. También destacó: “Advertencia este #NuevoAudio es asqueroso, nos vemos a las 8 pm. @fisgonmonero. Nos van querer tumbar la transmisión. #MartesDelJaguar”.

“Tras nueve programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón. He sido notificado del amparo a mi favor, para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de @LaydaSansores o por cualquier otro medio o vía”, detalló “Alito”.

(2) Me acaban de informar mis abogados que el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Nuevo León, nos notificó la concesión de la Suspensión de Oficio y de Plano, en el Juicio de Amparo 716/2022-IV, para que la Gobernadora @LaydaSansores, y demás autoridades responsables… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 19, 2022

(4) La Suspensión de Oficio y de Plano emitida en el Juicio de Amparo 716/2022-IV, ya es pública en el portal del Poder Judicial de la Federación, misma que puede ser consultada en dicho portal. https://t.co/appcQQSRdZ@LaydaSansores — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 19, 2022

LAYDA ANUNCIA AUDIO “ASQUEROSO” DE “ALITO”

Previo al aviso de Alejandro Moreno Cárdenas, la Gobernadora Layda Sansores había anticipado que el audio que difundiría este martes es “asqueroso”.

La Gobernadora de Morena dijo en días pasados que algunas diputadas priistas enviaron material íntimo a “Alito” Moreno y acusó que “no tiene escrúpulos”.

“Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos hasta desnudas [a Alejandro Moreno Cárdenas]. Entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene [agarradas]. Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No. No pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, advirtió.

🐆⚠️🚨🤮 Advertencia este #NuevoAudio es asqueroso, nos vemos a las 8 pm. @fisgonmonero Nos van querer tumbar la transmisión.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 19, 2022

La Ley de Protección Integral contra la Violencia Digital, conocida como Ley Olimpia, no penaliza el envío de desnudos entre adultos y por acuerdo mutuo, pero sí su difusión. Se desconoce si estos nuevos audios revelan algo sobre este tema. Sansores San Román sólo dijo: “Advertencia, este #NuevoAudio es asqueroso, nos vemos a las 8 pm. Nos van querer tumbar la transmisión”.

“No importa si es mujer Gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad”, comentó Dulce María Sauri en Twitter a propósito del material que Sansores dice tener.

Diputadas federales y locales del Organismo Nacional de Mujeres y las dirigencias estatales del PRI presentaron quejas ante 31 comisiones estatales de Derechos Humanos en contra de la Gobernadora Sansores por presunta violencia política de género.