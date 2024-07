El TEPJF penaliza con 32 mil pesos a Gálvez por llamar “narcocandidata” a Sheinbaum

La Sala Especializada también concluyó que Claudia Sheinbaum Pardo no calumnió contra Gálvez Ruiz durante dicho debate presidencial al revelar los actos de corrupción por parte de la excandidata de oposición.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) multó por 32 mil pesos a Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata del Partido Acción Nacional (PAN), por hacer comentarios en contra de Morena y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el segundo debate presidencial.

De acuerdo con el análisis del evento que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado domingo 28 de abril, las autoridades determinaron la existencia de la infracción consistente en calumnia, donde la Senadora panista emitió expresiones que relacionaban a la exjefa del Gobierno capitalino con el crimen organizado sin presentar los elementos mínimos de veracidad.

Además, se consideró que el PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) faltaron a su deber de cuidado con motivo de las expresiones realizadas por Xóchitl Gálvez, entonces candidata a la coalición “Fuerza y Corazón por México”. Por ello, el Tribunal agregó que cada uno de los partidos tendrá que pagar una sanción de 10 mil 857 pesos por “faltar a su deber de cuidado”.

“La candidata Xóchitl Gálvez calumnió a Morena y a su candidata durante el seguro debate presidencial al emitir expresiones que podrían llevar a considerar que existe una alianza entre los delincuentes y la fuerza política calumniada”, determinó el TEPFJ.

En la misma sesión, la Sala Especializada también concluyó que la candidata de la coalición “Sigamos haciendo Historia” no calumnió contra Gálvez Ruiz durante dicho debate presidencial.

Ante ello, destacó que la queja interpuesta por la excandidata presidencial contra Sheinbaum Pardo en el segundo debate presidencial, no se vició la voluntad del electorado en perjuicio de la libertad y la autenticidad del sufragio, a pesar de enatizar los actos cometidos de corrupción contra Galvez Ruiz.

De acuerdo con las y los magistrados, no existió algún la calumnia, toda vez que no se refieren de manera explícita, directa o unívoca a un acto de corrupción, por tanto, no es posible calificarlas como falsas, maliciosas, por lo que no aplican la imputación de un delito.

“Se estima que las declaraciones de Claudia Sheinbaum no son suficientes para acreditar el elemento objetivo de la calumnia consistente en la imputación de un hecho o delito falso; y por el contrario, implican un posicionamiento crítico, efectuado durante la etapa de campaña y vinculado con temas de interés general por lo que se encuentran amparadas por la libertad de expresión”, concluyó la sentencia.

El pasado 13 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias INE ordenó retirar las acusaciones que hizo la excandidata de oposición contra la morenista al llamarla “narco candidata” durante el segundo debate por la Presidencia por la República.

La decisión fue avalada por unanimidad, luego de una queja interpuesta por la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia Por México”, quien denunció calumnia, derivada de las expresiones emitidas en su contra por parte de la senadora con licencia de PAN.

Finamente, el representante suplente de Morena ante el Consejo General del INE, Eurispides Flores, aseguró que no ha sido fácil defender al partido guinda, debido a que al organismo electoral ha protegido al PAN y PRD como parte de la guerra sucia.

“Es calumnia El INE ordenó eliminar las referencias en el Segundo Debate INE, donde Xóchitl Gálvez atacó a @Claudiashein al llamarla Narco Candidata. No fue fácil, pues el INE ha protegido la guerra sucia del PRIAN, pero hoy tuvieron que aceptar que es una vulgar calumnia”, redactó en su cuenta de X, antes Twitter.