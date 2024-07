Mara Lezama inaugura el Foro Nacional México-Unión Europea para combatir el sargazo

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguró este viernes el Foro Nacional México-Unión Europea, el cual tiene como objetivo analizar la problemática del sargazo y buscar nichos de oportunidades ante este fenómeno natural. El Embajador de la delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, estuvo presente el panel.

Mara Lezama expuso que si bien este fenómeno natural afecta a Quintana Roo de manera económica, al paisaje natural, la actividad hotelera y restaurantera, actividades náuticas, etc., también impacta negativamente al sistema arrecifal y la riqueza natural de mares y playas.

“Y como los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y el sargazo llegó para quedarse, tenemos que trabajar en equipo para enfrentarlo. Un gobierno estatal no puede solo, un gobierno municipal o la iniciativa privada no pueden solos, por eso agradezco la presencia de las delegaciones, para ponernos de acuerdo y saber qué podemos hacer y enfrentar un fenómeno de esta naturaleza” expuso Mara Lezama.