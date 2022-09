A 5 años del 19S, la reconstrucción va lenta y muchos “ya no volverán a su casa”

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– A cinco años del sismo que sacudió la Ciudad de México y el centro del país, el cual dejó al menos 369 personas muertas y decenas de miles de afectados por daños en sus viviendas, a la fecha el proceso de reconstrucción aún sigue a la mitad.

La reconstrucción, que al inicio de la administración del actual Gobierno de la Ciudad de México se estimó y se prometió quedaría lista en dos años, ha sido para los vecinos y afectados del sismo un “fracaso” debido a la lentitud de su avance.

“Nos sentimos terriblemente defraudados y defraudadas. Para nosotros la reconstrucción ha sido un fracaso porque nuestra consigna era ‘hasta que el último volviera a casa’, pero hoy vemos que, gracias a la inacción y a la acción deliberada de no concluir con la reconstrucción, va a haber muchos que no van a volver a casa. Nos sentimos defraudados, frustrados, enojados y este lunes [19 de septiembre de 2022] vamos a tener un conversatorio para evaluar cómo estamos y en donde estamos a cinco años del sismo”, señaló en entrevista con SinEmbargo , Israel Ballesteros Ramírez, vocero del colectivo Damnificados Unidos.

El pasado 7 de septiembre, la Comisionada para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, entregó el edificio (de 11 departamentos) ubicado en la calle Margaritas 72 de la colonia Juan González Romero en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante el evento, la funcionaria indicó que ya se han entregado cerca de 13 mil viviendas, entre casas y departamentos reconstruidos o rehabilitados; en tanto que seis mil 424 se encuentran en obra y tres mil 013 más están por iniciar. Por su parte, la Comisión para la Reconstrucción informó en un comunicado de prensa ese mismo día que el avance era de al menos un 77 por ciento.

Sin embargo, el portavoz de Damnificados Unidos destacó que las declaraciones de la Comisión para la Reconstrucción no son certeras y acusó que se “maquillan” los números.

Aunque la cifra global reportada es de más de 22 mil viviendas dañadas, al momento de buscar la información desglosada, el Portal de la Reconstrucción sólo aporta avance para un total de 21 mil 888 casas afectadas, de las cuales, 11 mil 145 están ubicadas en edificios multifamiliares y 10 mil 743 señaladas como unifamiliar.

De esas 21 mil 888, al menos 13 mil 971 viviendas requerían rehabilitación y siete mil 937 reconstrucción. La Comisión para la Reconstrucción reporta que cuatro mil 384 ya fueron entregadas, tres mil 065 aún se encuentran en obra y 425 están en proceso administrativo, mientras que al menos 311 aún por iniciar la obra.

En cuanto a las viviendas censadas para reconstruir, tres mil 816 ya fueron reconstruidas en su totalidad y entregadas; además mil 060 están en obra, mil 420 siguen en proceso administrativo y 441 están por iniciar.

La Comisionada para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, indicó en entrevista con SinEmbargo que a la fecha de hoy se lleva al menos un 80 por ciento de avance en la atención por el sismo y en la que se han entregado apoyos a los afectados.

Explicó que casi el 80 por ciento de apoyo concentra no sólo las viviendas que han sido entregas sino la obra que ya está en proceso e inicial, es decir, de todos los afectados que han sido atendidos.

La Comisionada reconoció que sí hubo un retraso en el tema de la reconstrucción, la cual, adjudicó a la pandemia de la COVID-19.

“Evidentemente que sí hubo un retraso que comenzó justo con la parte de la pandemia que nadie esperábamos, que si bien fuimos una de las dependencias que no nos pudimos confinar porque las obras estaban en ejecución o no podíamos decir: ‘deténgase’. Seguimos los protocolos de la distancia social y los protocolos que nos había dictado en aquel entonces y seguimos trabajando, pero sí hubo un rezago por los propios contagios que hubo en los equipos de los que estaban construyendo como en el equipo social de la propia comisión, pero también con las familias. Había familias incluso que nos decían que no se reconstruyera o no se rehabilitara su casa hasta que acabara la pandemia”, explicó.