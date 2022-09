VIDEOS: Nuevo sismo revive nervios y miedo; así se vivió en varias partes de México

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán, el cual fue actualizado más tarde a una magnitud de 7.7 de acuerdo con el Sismológico Nacional, sacudió a México el mismo día que se celebra el doble aniversario de los terremotos que azotaron el país el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En redes sociales, usuarios compartieron varios videos de cómo vivieron esta experiencia, pues el temblor se percibió en varios estados de la República, así como en la capital mexicana.

Hasta el momento hay una víctima mortal y daños materiales a causa del sismo, según informó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo una llamada con el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Las autoridades refirieron que la persona que murió fue por la caída de una barda en un centro comercial en Manzanillo, Colima.

Además, se reportó el colapso de un gimnasio ubicado en el centro comercial Plaza Marina, en Manzanillo, Colima, luego del sismo registrado al sur de Coalcomán, Michoacán.

Mientras que en Michoacán, ha dejado hasta el momento grietas y daños en templos, viviendas y comercios de la localidad.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer, en una conferencia de prensa, que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la capital, esto de acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Asimismo, señaló que el 99.1 por ciento de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente tanto en el simulacro como al momento del sismo.

Me salí antes del simulacro para no espantarme y me agarró a media calle el temblor. Vean el edificio del Holiday Inn. #sismo #cdmx pic.twitter.com/n0lUAvi2P7

— Edson Pompa (@edsoncentricus) September 19, 2022