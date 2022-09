CdMx registra 21 inmuebles dañados tras sismo; 4 presentan riesgo medio y 17 bajo

Las cuatro construcciones con nivel de riesgo medio son: Edificio Virreinal, Plaza de la Constitución No. 2, Colonia Centro, Cuauhtémoc; Argentina No. 8, Colonia Centro, Cuauhtémoc; Dr. Navarro No. 182, Colonia Doctores, Cuauhtémoc; y Filipinas No. 178, Colonia Portales, Benito Juárez.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Luego del sismo de 7.7 grados de este lunes a las 13:05 horas, el Gobierno de la Ciudad de México informó que 21 inmuebles de la capital sufrieron daños.

Hasta el último corte de las 20:00 horas, el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo contabilizó 21 inmuebles con daños, de los cuales cuatro presentan riesgo medio y los 17 restantes son de bajo riesgos.

En la Alcaldía Cuauhtémoc se localizan 19 del total de edificios dañados, mientras que las Alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez, registraron una cada una.

Informamos de manera preliminar saldo blanco tras el sismo ocurrido a las 13:05 de hoy y compartimos el registro de inmuebles reportados como dañados: https://t.co/YTxM4gBmxr pic.twitter.com/6nR2dTgwIZ — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 20, 2022

Las cuatro construcciones con nivel de riesgo medio son: Edificio Virreinal, Plaza de la Constitución No. 2, Colonia Centro, Cuauhtémoc; Argentina No. 8, Colonia Centro, Cuauhtémoc; Dr. Navarro No. 182, Colonia Doctores, Cuauhtémoc; y Filipinas No. 178, Colonia Portales, Benito Juárez.

Asimismo, el Gobierno detalló que el 99.1 por ciento de los 13 mil 860 altavoces de la Ciudad de México, emitieron la alerta sísmica con 80 segundos de anticipación.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualizó su reporte, y señaló que 572 mil 663 fueron afectados con fallas tras el temblor, pero que se ha restablecido el 96 por ciento del suministro eléctrico.

Este día, a 37 años del terremoto de 1985 y a un lustro del terremoto de 2017, un sismo con magnitud de 7.7, con epicentro al sur de Coalcomán, Michoacán, sorprendió a miles de habitantes del occidente y centro del país.

En su cuenta de Twitter, el Sistema Sismológico Nacional (SSN) informó que el fenómeno ocurrió alrededor de las 13:05 horas, casi una hora después de que se llevara a cabo el Simulacro Nacional a propósito de estos dos grandes sismos que ha vivido México en estas fechas.

De acuerdo con el SSN, hasta el corte de las 20:00 horas de este lunes se han registrado en total 408 réplicas del sismo de esta tarde, la más grande de ellas de una intensidad de 5.3.

Hasta el momento, se ha reportado un fallecido en el estado de Colima, por el desplome de una barda y un herido, aunque el balance es aún preliminar.